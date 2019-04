El Cuponazo de la ONCE deja 250.000 euros en Gaucín

El sorteo del Cuponazo de la ONCE del pasado viernes, 5 de abril, ha repartido un millón y medio de euros en premios entre cinco provincias andaluzas, Málaga, Córdoba, Sevilla, Cádiz, y Jaén, y ha dejado 250.000 euros en la Serrnaía de Ronda, en la localidad de Gaucín.

En concreto, Teresa Ávila, vendedora de la ONCE desde 2016, vende por pueblos del valle del Genal, en la Serranía de Ronda, aunque llevó la suerte al pequeño municipio de Gaucín, donde cubría la sustitución de un compañero vendedor de vacaciones. “¿No conoces Gaucín? Pues es un pueblo precioso, todo el mundo debería venir a conocerlo”, dice en primer lugar. Teresa se decladra emocionada. Ha compartido lágrimas con una vecina del pueblo que le llamó para felicitarle. “Con los clientes se forman amistades, nos vamos conociendo todos –decía-. Yo no sé qué sensación tendré cuando me toque a mi, pero más que ahora no, seguro, esto muy, muy contenta, muy feliz, y loca de ir alli para ver la cara a todos mis clientes”, contaba.

El Cuponazo de este viernes ha dejado otros 480.000 euros entre la capital cordobesa, Doña Mencía y Zuheros, 300.000 euros en El Coronil (Sevilla), 290.000 euros en Algeciras (Cádiz), y 175.000 en Jaén, que suman un total de 1.495.000 euros entre las cinco provincias andaluzas, en un sorteo que ha repartido el resto premios entre Baleares, Cataluña, País Vasco, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana.

El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras más serie de 9 millones de euros, y seis segundos premios de 100.000 euros a otras tantas extracciones, también con serie. Si se opta por el Cuponazo XXL, por cinco euros, el premio sube a 15 millones y 200.000 euros, respectivamente. Además, se pueden ganar 134 premios de 25.000 euros a las 5 cifras del primer premio, que crecen hasta 40.000 euros al cupón en la opción XXL. El sorteo ofrece otros 800.000 premios menores más a las 4, 3 o 2 últimas cifras de las 6 extracciones de segunda categoría.

Y para el próximo viernes, 12 de abril, el Eurojackpot de la ONCE, la nueva ‘lotto’ de Europa que juegan ya 18 países europeos (Alemania, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Italia, Países Bajos, Estonia, España, Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia), ofrece un bote de 39 millones de euros.