La banda madrileña Aurora & The Betrayers realizaba este fin de semana su segundo desembarco en Córdoba. En esta ocasión, como parte de la gira de presentación de su último álbum de estudio, Tune Out The Noise.

Momentos previos a su actuación, Radio Córdoba-Cadena SER ha podido hablar con Aurora García sobre este proyecto que desde 2014 ha dejado tres LPs.

Aurora García, de la formación musical Aurora & The Betrayers, durante su actuación en Córdoba el pasado 6 de abril / Cadena SER

En 2014, Shadows Go Away se vio reconocido con con el premio Pop-Eye en la categoría de Mejor Banda de Música Negra, que como explica la mujer al frente del grupo "es la influencia que unió a todos los miembros de la banda". Y en 2016, su segundo disco, Vudu, les llevó a recoger el Premio de la Música Independiente al Mejor Artista Emergente.