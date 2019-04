El PP presume de que es la formación con más mujeres como cabezas de lista

El PP ha presentado hoy públicamente a su número uno al Congreso por A Coruña. Marta González, en un encuentro con los medios, ha realizado un discurso sobre temas de interés estatal, sin propuestas concretas para la provincia por la que se presenta. Ante las críticas al programa conservador sobre el feminismo dice que es la formación que más mujeres coloca como cabezas de lista. Un 44% de los números uno al Congreso en España son mujeres.

González, vicesecretaria de Comunicación del PP, ha estado respaldada por el presidente provincial Diego Calvo, que ha sido más concreto en cuestiones específicas de A Coruña y Galicia.

Calvo ha justificado que el PP no pusiera en marcha un estatuto para las empresas electrointensivas cuando gobernaba porque, en su opinión, entonces no era necesario. La regulación de este sector ha sido solicitada siempre por los trabajadores de Alcoa, también cuando gobernaba el Partido Popular. Diego Calvo incide en que es ahora cuando la fábrica está en riesgo de cierre y no antes.

Las propuestas del PP en cuanto a la energía son la puesta en marcha de un marco energético estable, ayudas directas de mayor embergadura a los 95 millones que plantea el Partido Socialista y reducir al máximo los impuestos relacionados con la electricidad.