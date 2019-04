Un informe de la UDC encargado por la CIG defiende la intervención de Alcoa

El sindicato CIG enviará al gobierno del Estado y a la Xunta de Galicia un informe, respaldado por la Universidade da Coruña, elaborado por el profesor de Derecho Administrativo de la UDC, Carlos Aymerich, que avala la legalidad de que el Estado intrervenga de forma temporal la factoría de Alcoa, como medida para garantizar su futuro mientras no se encuentra un comprador. La fórmula no necesitaría la autorización de la Unión Europea.

Añade además que hay antecedentes en Europa que ponen de manifiesto que es una posibilidad real. En Portovesme, en Cerdeña, donde el gobierno italiano se hizo con el control de Alcoa y posteriormente vendió parte del capital al gobierno autonómico y a los trabajadores, que pasaron a formar parte del Consejo de administración.

La compra podría realizarse en condiciones de precio de mercado, a través de la SEPI. Antes la empresa debe someterse a un análisis de viabilidad. Las razones de tipo social, el mantenimiento de los puestos de trabajo, no contarían como justificación. La operación de compra no se consideraría como ayuda del Estado, por eso no necesitaría el visto bueno de la Unión Europea.