La Junta Electoral tumba la denuncia del PSOE contra la pancarta del Mercado

La Junta Electoral de zona ha rumbado la denuncia interpuesta por el Partido Socialista (PSOE) contra la pancarta instalada en la fachada del Mercado Provisional. En el cartel se puede leer "Basta de mentiras. Abuso de poder y paralizaciones. Tripartito escucha. Mercado Central ya", firmada por la Asociación de vendedores del Mercado Central de Elche.

La Junta ha determinado que "los hechos denunciados no suponen vulneración del artículo 50 LOREG" (Ley Orgánica del Régimen Electoral General). Recuerda que la autoría no corresponde a ningún poder público, sino a la Asociación de Comerciantes de Elche, a título particular, "en el ejercicio legítimo del derecho fundamental de libertad de expresión". Apuntan, además, que "si el Ayuntamiento entendiese que debiera retirarse deberá hacerlo por causas distintas del artículo 50 LOREG.

La pancarta se colocó días después de conocerse que, en el despacho extraordinario de una Junta de Gobierno, se aprobó solicitar a un gabinete de abogados externo un informe para poder estudiar la rescisión del contrato con Aparcisa. Una decisión que fue afeada por el Partido Popular al considerar que el gobierno municipal está gastando 16.000 euros para acabar con un contrato que "es completamente legal".

El alcalde de Elche, Carlos González, acusó a la concesionaria, Aparcisa, de querer intervenir en la campaña electoral. González explicó que, de momento, no han pedido que se retire la lona ya que están esperando a ver como pueden resolver mejor esta situación que considera "una muestra de hostilidad inadmisible".