Jaouad Oumellal y Santi Navarro vencen en los III 10K y 5K "Ciudad de Elda"

Con la participación de cerca de 600 atletas que lucharon contra el viento, El casco urbano eldense acogió el pasado viernes, los III 5K y 10K “Ciudad de Elda” y carreras infantiles.

Wafiya Benali / Cadena SER

La mañana comenzó con muchos problemas para la organización, Club Atletismo Camisetas Económicas Elda y concejalía de Deportes de Elda, a la hora de colocar toda la infraestructura propia de una prueba de estas características hasta el punto de que no se pudo colocar el arco de salida del ayuntamiento eldense además de ver como las vallas iban cayendo haciendo que los voluntarios redoblaran esfuerzos para garantizar la integridad física de los corredores.

5K

En la distancia de los 5K, el vencedor fue el alicantino del Camisetas Económicas Elda, Santi Navarro Santamaría que cubrió la prueba en 15´ 47” con un ritmo de 03´ 09” el kilómetro. La segunda plaza fue para Bernardo Jareño Manclus del Embalpack Levante (15´ 51”) y la tercera posición para Jesús Sepulcre Martín del Camisetas Económicas Elda (15´ 52”).

Santi Navarro / Cadena SER

En féminas, la primera atleta en cruzar la meta fue Pilar Rubio Sánchez del C. A. Vinalopó Elda (18´ 38”) seguida de Andrea Rodríguez del CAT Novelda (19´ 15”) y de Synoeve Brox del SK Vidar (19´ 31”).

En lo que se refiere a la clasificación local de estos 5K, el vencedor fue Juan Argente Payá del C. A. Maratón Crevillente (17´ 54”) seguido de Martín Barrera Accietto (18´ 13”) y la tercera plaza para Tino Callado Muñoz del C. A. Capet Petrer (18´ 34”).

La primera corredora local en cruzar la meta de estos 5K fue Pilar Rubio Sánchez (18´ 38”) seguida de Mª Isabel Rico Ochoa (22´ 48”) y de Teresa Hilbinger del SBR Paratriatlón Elda (23´ 29”).

Pilar Rubio / Cadena SER

10K

En lo que respecta a la distancia de los 10.000 m, el primer atleta en cruzar la meta fue un clásico en las pruebas de Elda, Jaouad Oumellal del Cárnicas Serrano que cubrió el recorrido en 31´ 57” con un ritmo de 3´ 11”. Le siguió Pablo García Ruano del C. A. Albacete - Diputación (32´ 35”) mientras que la tercera posición fue para Alejandro Juan Torres del Mirca Sport (33´ 20”).

La primera atleta de estos 10K fue Wafiya Benali del C. A. Nogalte – Hogar Puerto Lumbreras (37´ 10”) seguida de la noveldense Candi García Tejero del C. A. Camisetas Económicas Elda (37´ 27”) y de Ida Ervik Raaness del PWT Travel AS (43´ 04”).

Dani Osona Poveda del Camisetas Económicas Elda fue el primer atleta local en cruzar la meta en los 10.000 metros con un crono del 35´ 49” con un ritmo de 3´ 34” el kilómetro, la segunda plaza fue para Cristian Bautista Romero del C. A. Vinalopó Elda (36´ 10”) y la tercera masculina para Ramón Rodríguez Córcoles del Camisetas Económicas Elda (37´ 18”)

En el apartado local, la primera fémina en cruzar la meta fue Marisa Puche Talavera del Camisetas Económicas Elda (45´ 40”) seguida de su compañera de equipo Noemí Hidalgo Rubio (46´ 23”) y de Candela Esteban Torrejón del C. A. Vinalopó Elda (47´ 17”).