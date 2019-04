Jornada: Despoblamiento y Propuestas de Desarrollo en Sierra Mágina

Organizada por el Consejo Económico y Social de la Provincia, la Asociación Para el Desarrollo Rural de Sierra Mágina y la Diputación Provincial de Jaén con la colaboración del Ayuntamiento de Jódar y la Junta de Andalucía. Se desarrollaba en la Sala de Conferencias de la Casa de la Juventud de Jódar.

En la bienvenida, presentación e inauguración intervenían el Alcalde de Jódar, José Luis Hidalgo, también en su condición de Presidente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, José García Vico, Gerente de la Asociación para el Desarrollo Rural de Sierra Mágina, Manuel Parras, Presidente del Consejo Económico y Social de la provincia, y la Vice-presidenta de la Diputación Provincial de Jaén, Pilar Parra.

El alcalde de Jódar, José Luis Hidalgo, incidía en el papel del PER para que los datos en la provincia y en Andalucía, no sean tan graves como en otras comunidades y provincias, “… Es innegable que, en estos 40 años de ayuntamientos democráticos, el mundo rural de nuestra provincia ha experimentado un desarrollo sin precedentes. Veníamos de una dictadura, de años de abandono, de pueblos con calles empedradas y poco más, faltas de iluminación, y hemos llegado municipios con espacios de uso, de disfrute de nuestros vecinos y vecinas, municipios que prestan servicios de calidad. Si esa transformación ha sido importante, a mi juicio, más importante, aun, ha sido la transformación social. Nuestra provincia, esto no nos debe servir de consuelo, pero es una realidad, ha aguantado mejor, que otras zonas de interior de nuestro país, esa despoblación, que en otras regiones ha convertido a infinidad de municipios en pueblos fantasmas… Quizá ese denostado PER, esa denostada prestación a los trabajadores agrarios del campo, haya tenido su parte de éxito y repercusión, en cuanto a la contención de esa despoblación. En definitiva, se trata de que el hombre y la mujer, trabajador y trabajadora del campo, de alguna manera pueda arraigarse a su tierra y tener una vida, razonablemente, aceptable. El despoblamiento nos ha afectado, históricamente, menos que a otras regiones, que no nos debe de servir de consuelo, pero llega la crisis, y con la crisis lo que era un problema se agrava… Algo que solo se puede acometer, los ayuntamientos muy poquito podemos hacer en esto, desde la colaboración de todas las administraciones, desde una fiscalidad que mire por el mundo rural y, por supuesto, con jornadas como las de hoy, donde tengamos la capacidad de poner propuestas encima de la mesa…”.

El Gerente de la ADR Sierra Mágina, José García Vico, hacía una descripción de la situación en Sierra Mágina e incluso planteaba posibles alternativas complementarias, vinculadas al olivar, “… En el caso de Sierra Mágina no es como en otras zonas del contexto nacional, donde ya existen municipios donde van a desaparecer. Aquí, afortunadamente, por el contexto andaluz y la situación socioeconómica y, también, el esfuerzo de las distintas administraciones, por fijar la población, nos vemos sometidos al problema de la despoblación, pero no de manera tan acuciante… En la comarca de Sierra Mágina, en los últimos 22 años, la pérdida de población ha sido en torno a 2.200 habitantes. Larva, que es el municipio de menor población, que está en torno a los 500 habitantes, pero que mantiene acotada la pérdida de habitantes… Es una situación que tenemos que abordar, y es posible que, en un momento determinado, algún municipio se encuentre en riesgo extremo de despoblamiento, puede ser el caso de Albanchez de Mágina… A nivel comarcal tenemos que tener en cuenta parámetros como que la población joven solo representa el 20%, la situación de despoblamiento, en estos 22 años, afecta, especialmente, a las mujeres… Son elementos cualitativos, porque muchas veces nos centramos en aspectos cuantitativos, que son importantes, pero tenemos que rasgar un poco más que van a predecir cuál es la situación futura de la comarca… Hay que relacionar la capacidad actual de las personas, porque, afortunadamente, en estos 20-22 años, el nivel educativo de la población maginense, el número de personas que tienen titulación universitaria se ha ido incrementando. En ese sentido, aunque los servicios sociales-asistenciales crezcan no tenemos capacidad de absorber el número, por ejemplo, de personas que toman la decisión de hacer medicina… Pero sin embargo, si tenemos un recurso que, para nosotros, muchas veces, es una debilidad, pero que podríamos convertirlo en una fortaleza, que es el olivar. El olivar utilizarlo como eje económico, buscando alternativas complementarias. Uno de los aspectos que, actualmente, se valora y que puede causar entre la población joven cierto grado de insatisfacción es finalizar unos estudios y no encontrar salida laboral en su municipio o en su entorno, en relación con ese nivel de estudios. Quizá deberíamos de revalorizar el papel social del agricultor y del ganadero… Podríamos replantearnos que umbral de subsistencia o qué características tiene, actualmente, la agricultura y la ganadería y el atractivo que pude tener para un graduado, una graduada, volver a su municipio y ejercer la actividad que ejercían sus abuelos…”.

Manuel Parras Rosa Presidente del Consejo Económico y Social (CES) de la provincia de Jaén explicaba, en primer lugar, el papel del Consejo y el contenido de la jornada, “… Fue creado en el año 1.996, aprobado por unanimidad, adscrito a la Diputación Provincial de Jaén, que es un CES absolutamente autónomo, jamás ha recibido ningún tipo de instrucción de Diputación… Nos dedicamos a una serie de tareas, que no son de carácter vinculante, pero al margen de todos colectivos que lo integran (Empresarios, Sindicatos, Universidad, FAMP, UCE, Cooperativas, ASAJA, UPA, COAG..), nos ponemos a trabajar, de verdad, por ver que propuestas nuestras, pueden ser coherentes para el desarrollo de la propia provincia de Jaén. El CES lo conformamos 30 consejeros/as, entre ellos 4 expertos… Estamos obligados a informar tanto de los Presupuestos de la Diputación Provincial de Jaén como de la liquidación presupuestaria y elaboramos un dictamen sobre nuestro parecer. También tratamos, en la medida de nuestras posibilidades, de otros planes importantes como son los Presupuestos Generales del Estado y de la Junta de Andalucía, en lo que afecta a la provincia de Jaén. Y luego hacemos iniciativas como esta, tratar de descubrir cuáles son las preocupaciones del territorio, para que estemos mucho más próximos a la realidad territorial… Aquí nos propusieron que hablásemos de despoblación… A diferencia de las oleadas anteriores (De despoblamiento), que se vaciaban los municipios pequeños, en beneficio de las ciudades próximas y las grandes urbes, ahora son también las ciudades medianas las que pierden población… Eso es una realidad que nos está ocurriendo en nuestra provincia, nuestra provincia ha perdido 30.000 habitantes en los últimos 5 años… Se habla mucho de estrategias de desarrollo demográfico. Todas las estrategias coinciden en la necesidad de un cambio de modelo productivo, que garantice la igualdad de servicios y oportunidades entre medio rural y medio urbano, casi todas proponen medidas de apoyo a emprendedores y la evolución del sector primario, en la necesidad de mejorar las infraestructuras de accesibilidad, de transporte y comunicaciones…”.

La vicepresidenta de la Diputación Provincial, Pilar Parra, intervenía en la inauguración y en una mesa redonda, reclamando la incorporación del mundo rural, y con el reto demográfico y la despoblación, a la agenda económica, “…El reto demográfico persiste en España desde hace décadas, ahora ha irrumpido con fuerza en la agendas políticas y en los programas electorales, todos los partidos políticos, sin excepción, llevan propuestas, de cara a las próximas elecciones… El mundo rural lleva mucho tiempo esperando formar parte de la agenda económica. Hasta ahora se habla mucho, se han hecho estudios, pero yo creo que el paso esencial que queda por dar, y que haya medidas específicas y concretas, de cara a nuestros pueblos. Nosotros, no hace mucho, la Diputación presentaba una moción, donde pedíamos que hubiera una ley específica, con financiación y con una serie de medidas y de propuestas en torno al mundo rural y su desarrollo. Es cierto que, ahora mismo, el tema de la despoblación, aunque viene de lejos, se ha puesto en primer plano, es una realidad que tenemos más presente que en otras ocasiones, porque se da una conjunción de tres elementos, por una parte el envejecimiento de la población, por otra la caída brutal de la natalidad y, también, la salida de nuestros jóvenes hacia el exterior…”.

PONENCIA: DESPOBLACIÓN, ENVEJECIMIENTO Y MASCULINIZACIÓN COMO RETO SOCIAL. SU DIMENSIÓN, CAUSAS Y DIFERENCIAS TERRITORIALES

Manuel Parras presenta al profesor Eugenio Cejudo / Antonio Plaza

Impartida por Eugenio Cejudo García Profesor Titular de la Universidad de Granada, que adelantaba ante nuestros micrófonos, “… Hay una preocupación seria y fundada sobre el tema de los procesos de despoblación en el mundo rural, pero esos procesos ni afecta a todo el territorio por igual, hay diferencias entre unos espacios y otros, y hay espacios ganadores y espacios perdedores. Los ganadores suelen ser aquellos que están próximos de los grandes centros de poder, económicos, sociales, y los perdedores, suelen ser, los más distantes, alejados… Yo lo que presento son datos a nivel de toda España, hay en torno a 2.000 municipios que tienen una estructura demográfica que eso no hay quién lo arregle. Andalucía cuenta con una situación muy buena, porque tiene una estructura territorial mucho más equilibrada, donde municipios como este tienen un volumen de población lo suficientemente significativo como para que, aquí, se presten una serie de servicios básicos para la población, que la población del entorno, donde no se pueden prestar, lógicamente, puedan recurrir a estos territorios. Esa articulación, infinitamente, más coherente que la que pueda tener Castilla León, por ejemplo… Al final estas son decisiones tomadas desde arriba, Estado y Autonomías, el esfuerzo que se hizo por parte de la Junta, en el periodo anterior, de no cerrar escuelas, incluso cuando no llegaba al ratio mínimo exigido, me parece que es el camino. Apostar por estas iniciativas de desarrollo rural. Los programas hay que dotarlos de dinero. Hay que poner el territorio por delante. Si un empresario quiere invertir en el territorio rural, hay que potenciar que puede invertir en ese territorio más profundo, sobre la base de primarle en términos de mayor nivel de ayudas, de mayor reducción fiscal, y a dos colectivos básicos, de esos territorios, que son mujeres y jóvenes…”

MESA REDONDA: ESTRATEGIAS CONTRA EL DESPOBLAMIENTO

Moderada por el secretario provincial de UGT, Manuel Salazar, con intervenciones de José Antonio Herce San Miguel Ex-Profesor Titular de la Universidad Complutense de Madrid, Pilar Parra Ruiz Vicepresidenta de la Excma. Diputación Provincial de Jaén y Roberto Moreno Jiménez Concejal del Ayuntamiento de Torres, candidato a la alcaldía en las próximas elecciones municipales.

El profesor Herce nos adelantaba algunas de las estrategias que exponía en su intervención, “… Hay muchas cosas que se pueden hacer, desde la fiscalidad hasta políticas estructurales de educación de tecnologías. Yo tengo un lema, para los territorios que se despueblan, - Más vale banda ancha que vía estrecha, que es la del AVE. El AVE no pude, ni debe llegar a todos sitios, ni salir de todos los sitios, pero la banda ancha si. Hoy es imprescindible. – Pero hablando de lo más inmediato, yo creo que la fiscalidad es una palanca potente, que se puede accionar inmediatamente, si hay voluntad política para ello. Una fiscalidad diferenciada, discriminatoria, favorable, para la repoblación, contra la despoblación y para la repoblación. Porque l futuro de estos territorios no radica en que se contenga la riada de despoblación, sino de que se reviertan los flujos y lleguen nuevos pobladores a estos territorios. Nos parece que la fiscalidad, consistente en una rebaja significativa de la factura fiscal de los residentes y de los nuevos pobladores, en esos territorios, podría generar capacidad de gasto, capacidad de inversión, capacidad de compra en todos los agentes radicados en esos territorios, que revitalizaría el comercio, la actividad económica, el empleo, y, en definitiva, el futuro de estos territorios… Si la fiscalidad se practica de manera discriminativa, positiva, como ya se utiliza en Canarias… No es una excepción, igualmente, el que, aunque sea a una docenas de kilómetros de las capitales provinciales, haya territorios que se estén despoblando, eso es una desventaja…”.

Intervención de Jesús Estrella, delegado de Fomento, infraestructuras y cultura / Antonio Plaza

La clausura contaba con las intervenciones del secretario provincial de CC.OO., Francisco Cantero, el alcalde de Jódar, José Luis Hidalgo García, también Presidente de la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la FAMP y Jesús Estrella, Delegado Territorial de la Consejería de Fomento, Infraestructura, Cultura del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén.

Estrella culpaba de la situación a la que considera deficiente gestión de la administración de la Junta, eximiendo a la actual Junta de Andalucía, con mes y medio en el poder, “… Muchas veces asociamos los problemas de la despoblación a una falta de inversión, que es la que impide, esa falta de inversión, que se generen oportunidades, falta de riqueza, que se genere una alta tasa de desempleo. Pero, ¿Hasta qué punto tenemos que hablar de mejorar de la gestión de la administración? Yo doy dos datos, yo llevo mes y medio de como delegado territorial de la Junta de Andalucía, son dos datos que ponen de manifiesto que esa falta de gestión, también suponer un problema, que agrava la despoblación especifica de un territorio. Cuando somos conscientes que el instrumento fundamental de un municipio, para propiciar su desarrollo, para propiciar su clarificación, para generar oportunidades y expectativas en sus ciudadanos, es el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), de cada municipio. Y cuando uno comprueba que en la provincia de Jaén, de 97 municipios, tan solo hay 20 municipios con un PGOU, eso llama la atención, porque estamos evidenciando que un instrumento que permite el desarrollo del territorio, de un municipio, no se lleva a cabo, y no se lleva a cabo, entre otras razones, por la propia burocracia de las administraciones. Hace unos días aprobamos el PGOU de Quesada tras 20 años de tramitaciones… Y otro dato, la administración lleva tiempo con una falta endémica de personal en su estructura, aunque hablamos de que muchas veces hay mucho funcionario. Lo cierto es que en algunas áreas, y yo soy delegado de Cultura, me encuentro con un problema endémico de falta de personal, que ha supuesto que la provincia de Jaén sea la provincia donde cualquier expediente o informe sectorial necesario, para aprobar cualquier tipo de intervención de obras en municipios con casco histórico… Mientras en Almería se tardan dos semanas, en emitir el informe de cultura, mientras en Málaga se tardan dos meses, la media en la provincia de Jaén son ocho meses y medio… Ya sea una vivienda, ya sea una empresa, ya sea cualquier tipo de inversión productiva…”.