A la Cultural se le atraganta "su" liga

La incertidumbre que rodea al futuro deportivo de la Cultural tiene, en buena medida, relación directa con las dificultades para ganar partidos ante sus rivales en la parte alta de la clasificación. Su botín resulta escaso y pone en alerta a Aira y los suyos en los hipotéticos cruces de play-off, fase para la que hay hasta siete candidatos.

Con el duelo de esta jornada ante la Ponferradina, el equipo leonés ha jugado a ida y vuelta contra la mayoría de conjuntos que han venido ocupando la zona noble de la tabla durante buena parte de la competición, es decir, Fuenlabrada, At. Madrid B, Real Madrid Castilla, Ponferradina, Pontevedra y San Sebastián de los Reyes. De un total de 33 puntos directos en juego (solo le resta la visita al Sanse), la Cultural sumó doce y únicamente dos victorias (At. Madrid B y Pontevedra), empató en seis ocasiones (At. Madrid B, Fuenlabrada, dos veces con la Ponferradina, Sanse y Castilla) y perdió en tres (Castilla, Pontevedra y Fuenlabrada).

En una imaginaria liga entre los siete mejores del grupo, Fuenlabrada y Ponferradina se destacan con 17 puntos a expensas del duelo que les medirá en suelo berciano en la penúltima jornada y el Pontevedra, el tapado, suma 16 y debe enfrentarse a los filiales. En el sentido inverso, el Sanse, al que le quedan aún tres choques con los grandes, arañó 9 puntos, uno menos que el Castilla (10), que tendrá que medirse en la recta final del campeonato regular al Sanse y al Pontevedra.

Los leoneses afrontarán las seis últimas jornadas con el objetivo de, al menos, asegurar su actual plaza de play-off. La siguiente defensa llegará en "El Plantío" burgales contra un rival que lucha por la permanencia, partido en el que faltarán los sancionados Iván González y Sergio Marcos y los lesionados Saúl y Dioni. Los últimos desplazamientos de la Cultural serán el "Municipal de Guijuelo" y "Matapiñonera", feudo de la UD Sanse. Por el Reino de León desfilarán el Salamanca, el Fabril, para entonces ya descendido a Tercera, y el Coruxo para cerrar el curso.

El calendario del resto de equipos que pelean por alargar la temporada es:

CF Fuenlabrada (1º, 58 puntos): Valladolid B (C), Inter (F), Celta B (C), U. Adarve (C), Ponferradina (F), Burgos (C).

At. Madrid B (2º, 55 puntos): Fabril (F), Sanse (C), Coruxo (F), Rápido (C), Pontevedra (F), Las Palmas At. (C)

Real Madrid Castilla (3º, 55 puntos): Guijuelo (F), Fabril (C), Sanse (F), Coruxo (C), Rápido (F), Pontevedra (C)

SD Ponferradina (5º, 53 puntos): Navalcarnero (C), Valladolid B (F), Inter (C), Celta B (F), Fuenlabrada (C), U. Adarve (F)

Pontevedra (6º, 53 puntos): Coruxo (F), Rápido (C), U. Adarve (F), Las Palmas At. (F), At. Madrid B (C), Castilla (F).

UD Sanse (7º, 51 puntos): Las Palmas At. (C), At. Madrid B (F), Castilla (C), Unionistas (F), Cultural (C), Navalcarnero (F).