De momento Podemos y Esquerda Unida no han sellado una alianza de cara a las municipales, en el concello de Lugo

Podemos Lugo y Esquerda Unida no han sellado, de momento, una posible alianza para ir conjuntamente a las elecciones municipales del 26 de mayo, en la ciudad de Lugo.

El secretario xeral del Círculo de Podemos Lugo, Josito Pérez Afonso, y candidato a la alcaldía de la ciudad amurallada, ha constatado” que “no hay acuerdo”, y eso que sí hay candidatura única para las generales por la provincia.

“Yo participó también en la campaña de las estatales, que vamos conjuntamente con Esquerda Unida, y hay muy buena relación. Yo lo que pretendo es trasladar esos acuerdos y ese buen ambiente de trabajo al ámbito municipal”, ha apuntado.

Aunque no se haya alcanzado ningún acuerdo para esa alianza, Josito Pérez se compromete a que lo “va a intentar hasta el final, hasta que suene la campana. Tenemos que hacer ese esfuerzo por responsabilidad”.

Lugo no será la única ciudad donde no cuaje este acuerdo, no obstante en Podemos con la candidatura de Lugo perfilada, que presumiblemente presentarán el sábado, no se cierra a incorporaciones desde Esquerda Unida, cuyo coordinador es Carlos Portomeñe que ya ignoró la oferta, en su día, de ir también con Lugonovo a las municipales de 2015.

Con Lugonovo, la marca de En Marea en Lugo con la que rompieron meses atrás en Podemos, reconoce el líder de los morados que con este grupo “no llegamos a tener contacto”. “La situación con Lugonovo es compleja”, confesaba finalmente.