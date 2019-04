El Ayuntamiento rectifica: Podemos sí tenía permiso para la proyección

El Ayuntamiento de Madrid ha cambiado de versión. Fuentes municipales aseguran a la Cadena SER que Podemos sí tenía permiso para proyectar 'Los Papeles de Bárcenas' en la Plaza Mayor de Madrid. La autorización no estaba visada por el concejal de Distrito Centro, como ocurre en otras ocasiones, pero aseguran que eso no le resta valor: Podemos tenía permiso y esas imagenes se podían proyectar; el permiso se solicitó el 2 de abril y se concedió el 5 de abril. Durante todo el domingo, el Consistorio dijo que no había una "autorización definitiva" porque faltaba la firma del concejal Jorge García Castaño y que los promotores de la acción solo contaban con una "autorización provisional" que había concedido un ténico de Centro.

Las mismas fuentes subrayan que el Ayuntamiento de Madrid no supervisa ni controla los contenidos de los mensajes que se difunden en aras de la libertad de expresión. Y sostienen que aunque hubiesen sabido el mensaje que contenía esa proyección, la hubieran aprobado igual que aprueban a diario actos de otras formaciones políticas. "Cada fin de semana autorizamos montones de actos de todos los partidos políticos. El fin de semana pasado hemos autorizado uno de VOX y el anterior uno de Ciudadanos. Y este autorizamos uno de Podemos. No hacemos ninguna distinción por ideología", asegura la Segunda Teniente de Alcalde del Consistorio, Marta Higueras. El Ayuntamiento explica que solo hay dos cuestiones por las que se puede negar un permiso: si no se cumplen las normas de seguridad o si afecta a la movilidad.

Marta Higueras también ha insistido en desligar al Ayumiento y a Manuela Carmena de esa proyección. "Si la Junta Electoral entiende que hay que poner una multa, será contra las personas que han hecho esa proyección. El Ayuntamiento ahí no tiene nada que ver. Suponemos que Podemos acatará la decisión de la Junta Electoral", ha asegurado.

Recurso del PP ante la Junta Electoral Central

El PP municipal se ha inhibido en favor del PP nacional, que será quien presente ese recurso ante la Junta Electoral por la proyección de 'Los Papeles de Bárcenas'. De momento no han presentado el escrito ni conocemos los argumentos. El candidato del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martinez Alemida, asegura que esta mañana se han presentado ante la Junta de Distrito Centro para solicitar el expediente, pero que el Consistorio se lo ha denegado. "¿Qué tiene que ocultar Manuel Carmena y su equipo de Gobierno para no querer dar vista de un expediente? ¿De verdad cree que los madrileños somos tontos? ¿De verdad piensa que se puede desentender echándole la culpa a un funcionario?", se pregunta Alemida.

La Comunidad de Madrid ha anunciado que abrirá diligencias para investigar la acción de Podemos. El presidente regional Ángel Garrido considera que deberían haber pedido permiso a la Comisión de Patrimonio, puesto que la Plaza Mayor es un Bien de Interés Cultural.