Nico Almagro se retira del tenis profesional acompañado de familiares y amigos

Nico Almagro ha dejado las pistas de tenis en el Club de Tenis de Murcia, donde dio los primeros raquetazos cuando era pequeño. El deportista ha comunicado, además, su nuevo futuro profesional. Será el encargado de la gestión y organización de todas las academias diarias del Centro de Tenis de La Manga Club, dirigidas tanto a adultos como a niños, entre las que se encuentran las academias de élite y las clases privadas.

El tenista comenzó su andadura profesional en 2003, desde entonces ha sido número 9 del mundo y ha ganado 13 títulos ATP. Todos ellos sobre tierra batida. Entre sus destacados récords personales, terminó 11 temporadas consecutivas en el Top 100 mundial (2006-2016), incluyendo también el Top 35 entre 2006 y 2013. Además de la Copa Davis que España conquistó en Argentina frente a la albiceleste en 2008.

Visiblemente emocionado, Almagro ha dicho que "lo dejo porque no he podido hacer lo que de verdad quería, que es jugar a este deporte -en referencia a las lesiones que le han lastrado-. Me consta que he hecho realidad todos mis sueños. Quiero dejarlo aquí, delante de mi gente y mis amigos". Con lágrima contenida y aguantando sus solemnes declaraciones, el tenista ha destacado que "nunca había soñado cómo sería el día de dejar la máxima competición, pero estoy seguro de que es lo más parecido a lo del día de hoy. Quería hacerlo aquí, en un torneo que me hace especial ilusión que sea el último, en Murcia... En mi Región".

Su familia ha estado presente en el acto, además de rostros conocidos como el exjugador y exseleccionador nacional José Antonio Camacho. También, iconos del fútbol sala como Miguelín o Kike Boned han estado cerca del tenista. Las autoridades y la dirección del Club de Tenis también han acompañado a Nico en su despedida. El Alcalde de Murcia, José Ballesta, emocionado al escuchar las palabras de Almagro, ha reconocido el talento de una trayectoria llena de éxitos. La Consejera de Educación, Juventud y Deportes, Adela Martínez-Cacha, también ha querido arropar al tenista en un día tan especial y ha recalcado el carácter ganador del deportista.