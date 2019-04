Ignacio González: "Las prisas no son buenas consejeras, y menos para reformar un Estatuto de Autonomía"

¿Podrá celebrar la Región de Murcia un referéndum para votar la reforma de su Estatuto de Autonomía?

Parece que no está tan claro, a pesar de que el propio estatuto contemple esa posibilidad. Una posibilidad que podría plantearse en futuras reformas pero que para la actual llega un poco tarde, ya que en cualquier caso tendría que hacerse después de su aprobación por las Cortes Generales y la opinión de los murciano no influiría como recoge el texto que debería de hacerlo.

Una semana después del consenso alcanzado para aprobar el nuevo estatuto de autonomía murciano, en Hoy por hoy hemos analizado en profundidad todos sus aspectos: competencias, aspiraciones, encaje constitucional y los supuestos nuevos derechos que recoge, y lo hemos hecho con el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia, Ignacio González García.

González García ha afirmado que los murcianos no van a poder votar en referéndum la reforma del Estatuto de Autonomía, que de forma consensuada salió adelante hace unos días de la Asamblea Regional.

El profesor de Derecho Constitucional recuerda que dicha reforma se tiene que realizar en dos partes. La primera ya se ha llevado a cabo, pero ahora falta que las Cortes Generales aprueben la propuesta a la que ha dado luz verde el parlamento murciano. "Si finalmente se obtiene ese respaldo, el referéndum tendría que hacerse después de su aprobación por lo que no sería de ratificación, en todo caso se entendería como de 'derogación' en caso de salir ganador el voto negativo al texto. Eso desde luego no cabe de ninguna manera en nuestro sistema", ha dicho.

Dice Ignacio González que la reforma del Estatuto de Autonomía tiene la parte positiva haber conseguido ser consensuada por todos los grupos parlamentarios. Aunque -recuerda- que al haberlo hecho al final de la legislatura "nos encontramos con dos problemas". Por un lado, las prisas. "Las prisas no son buenas consejeras, para esto tampoco" - apunta el profesor-, que por otro lado aclara que tras las elecciones del 26M, en mitad del proceso reformatorio, los ciudadanos elegirán la nueva configuración de la Asamblea Regional, por lo que ésta podrá decidir sobre el texto enviado a Cortes Generales, como; por ejemplo, retirar la propuesta enviada desde la Región de Murcia".

En cuanto al texto en sí, y sus cambios más relevantes. El profesor de Derecho Constitucional de la UMU, afirma que con este nuevo estatuto realmente no hay un aampliación competencial importante, ni siquiera una reorganización fundamental en cómo cambia la relación entre el Estado y la Comunidad Autónoma. "Esto no significa que esté mal hecho, simplemente que no se da un salto significativo entre el actual estatuto y el nuevo, que presumiblemente saldrá de las Cortes Generales", ha apuntado Ignacio González.