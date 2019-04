¿Quién decidió recuperar el complemento vitalicio del 25% para ex altos cargos?

La legislatura acaba con una medida incluida en la ley foral de Presupuestos de Navarra de 2019 con la que, paradojicamente, no está de acuerdo la mayoría de los partidos que apoyan al Gobierno de Uxue Barkos.

Hablamos del complemento del 25% de su sueldo que podrán cobrar cuando salgan del gobierno los consejeros, directores generales y directores de fundaciones o empresas públicas. Y lo cobrarán con caracter vitalicio. Un dinero que cuando llegó la crisis, en 2012, el entonces gobierno de UPN y PSN congeló dejándolo en un 10%. La congelación se ha ido prorrogando hasta ahora. ¿Y quién es el responsable de que a última hora se premie de esta forma a los funcionarios que dejaron sus despachos para asumir tareas de gestión política? No está clara la respuesta porque el hecho se ha conocido ahora, meses después de aprobada la norma presupuestaria de 2019 y gracias a una información periodística.

Se sabe que BIldu no comparte la medida y ni siquiera la justificación del complemento, según ha dicho su portavoz Adolfo Araiz. Pero Bildu apoyó el presupuesto de 2019. Como lo hicieron Podemos-Orain Bai, Izquierda Ezkerra y Geroa Bai. IE no ha dicho nada. Podemos-Orain Bai no ha comparecido tras conocerse la medida y la presidenta del Parlamento, Ainhoa Aznarez, se ha limitado a decir que en la comisión de Hacienda estaba presente Orain Bai.

Araiz ha añadido que la decisión de volver al complemento del 25% fue del Gobierno, en concreto de Hacienda, que la justificó en la mejora de las condiciones económicas. Un centenar de ex altos cargos disfrutarán de este complemento vitalicio. Muchos de ellos de gobiernos anteriores. Geroa Bai no ha hecho mención alguna a este tema.

Sobrevuela en este asunto la pregunta de si algunos socios del cuatripartito se enteraron de que aprobando el presupuesto de 2019 se aprobaba también ese complemento. No hay respuestas. Si lo supieron y no estaban de acuerdo con lo que algunos partidos califican de "privilegio económico", ¿por qué no lo enmendaron o se opusieron al proyecto de presupuestos de 2019?

Lo que sí hay son críticas de PSN y UPN por el modo en que se ha hecho. UPN no entra al fondo de si es adecuado volver ahora al 25%. Los socialistas consideran la medida "clientelar" y hablan de "opacidad.

Lo cierto es que se aplicarán las cesantías durante dos años a los altos cargos que no sean funcionarios. Una compensación por las limitaciones que tienen en el desempeño de sus trabajos tras su paso por la política. Pero la pregunta es si se considera justo que de forma vitalicia los ex altos cargos que son funcionarios puedan volver a cobrar 479 euros al mes por no haber podido progresar de nivel o concurrir en procesos de ascenso durante los años de compromiso político. Altos cargos con empleo fijo en la Administración. foral o en la UPNA, por ejemplo.