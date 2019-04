Condicionados por una expulsión injusta e inexplicable

Alguien tendrá que explicar a los aficionados de la Real Sociedad cómo fue expulsado Willian Joé en Balaidos contra el Celta de Vigo. Porque esa expulsión fue determinante en la derrota realista en tierras gallegas. Completamente determinante. Luego podremos entrar a discutir si la Real de Imanol Alguacil merecía al menos empatar o si echó por tierra sus opciones con decisiones equivocadas que tampoco ayudaron en la derrota final. Pero es innegable que la expulsión del brasileño condiciónó todo lo que ocurrió después en Balaídos.

Y la roja directa que vio Willian José es tan injusta como inexplicable. A partes iguales. Pero la decisión es más grave si se tiene en cuenta la existencia del VAR. Porque el árbitro puede equivocarse, como se equivocó al expulsar al brasileño sin ver la acción que se le achaca. Que agredió a Okay, dicen. Si ven la imagen una y otra vez, es imposible que vean una agresión. Y ahí entra el VAR, que si vio la imagen, y no tuvieron la valentía de echar para atrás la decisió. Al revés, tiraron de un comporativismo repungnante para no desdecir al colegiado. Y así es difícil creer en el VAR. Porque esa decisión condicionó todo lo que pasó después.

La Real iba para entonces 1-1. Willian José había adelantado a la Real, de penalti, en una primera parte en la que fue superior al Celta. Todo parecía controlado, a pesar de ciertas decisiones difíciles de entender de Imanol con el once inicial Pero todo cambió en la segunda parte. Aspas empataba tras un penalti cometido por Rulli. Y entonces llegó la expulsión de Willian José. Expulsión por nada. Y con uno menos la Real se vino abajo, y el Celta lo aprovechó con otro gol de Aspas. Era el peor escenario, pero aún así la Real tuvo hasta tres ocasiones claras para empatar, y no se mostró inferior en ningún momento. El 3-1 fue anecdótico, y no refleja lo que pasó sobre el césped. Especialmente, si se tiene en cuenta lo que pasó con Willan José. Alguien debería explicárselo a la sufrida afición de la Real.