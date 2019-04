La Real Sociedad va a recurrir la tarjeta roja que vio Willian José en el partido de Balaídos contra el Celta de Vigo. Porque entiende que la sanción es exagerada y no se ajusta a lo que sucedió sobre el terreno de juego. Y también por temor a la sanción extra que le puede imponer el comité de competición si hace caso a la redacción del acta arbitral el colegiado de Balaídos. En el club donostiarra hay malestar con la actuación del árbitro y del VAR en ese lance del partido y considera que lo decretado por el árbitro es desproporcionado, además de que no se entiende que los colegiados que están en la sala VOR no ayudarán a Melero López indicándole que no había sido una acción como para expulsar a un jugador y deja a un equipo con diez hombres sobre el campo.

El club donostiarra añadirá todo tipo de pruebas audiovisuales y de reglamento que apoyen su argumentación para intentar que el comité de competición le quite la tarjeta roja directa que vio el brasileño en Vigo y pueda así jugar el domingo en Anoeta contra el Eibar. Con todo, en el club donostiarra no son excesivamente optimistas con que el recurso prospere y sea aceptado por Competición, más que nada por los precedentes de otros recursos que ha presentado. Así que dan casi por hecho que Willian José no podrá jugar este domingo contra el Eibar en Anoeta por sanción.

De todas maneras, el temor de la entidad donostiarra es que por la redacción del acta del colegiado del encuentro, el Comité de Competición le pueda sancionar a Willian José con más de un partido. Porque en el acta Melero López redacta textualmente que el brasileño recibió la tarjeta roja “por golpear de forma deliberada a un contrario”, un hecho por el que le pueden caer entre 4 y 12 partidos, según el reglamento. Ya esta temporada Theo Hernandez recibió cuatro partidos de sanción por dar un maniatado a un jugador del Huesca. En la apelación de la Real se añadirá que, según se ve en las imágenes, no se ajusta los redactado con lo que realmente ocurrió. El recurso se envía también para evitar una sanción mayor, porque ahora mismo lo mejor que le puede pasar a Willian José es que le mantengan la sanción por la tarjeta roja, pero que no haya un castigo mayor, por más partidos.

Illarra y Januzaj ya tocan balón Asier Illarramendi y Adnan Januzaj aceleran en su recuperación y ya asoman sobre el césped del campo principal de Zubieta. El capitán realista está en la recta final de su recuperación y poco a poco aumenta el ritmo de los trabajos para terminar de recuperarse. Y el belga se encuentra mucho mejor de las molestias que sufrió hace dos semanas en la rodilla. Ambos jugadores han saltado al campo de Zubieta para tocar balón, dando buenas sensaciones para volver a los terrenos de juego. No obstante, parece prematuro pensar en que pueden llegar a tiempo de partido contra el Eibar de este domingo.