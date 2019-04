Guillermo San Juan se compromete a "gobernar escuchando"

El equipo #SegoviaEnMarcha de Podemos Segovia continua la iniciativa “De Barrio en Barrio” recogiendo las necesidades y demandas de los barrios de la ciudad. En esta última semana han sido los barrios incorporados de Madrona, Hontoria y el barrio del recinto amurallado de la ciudad. La iniciativa de Podemos Segovia sigue constatando, en opinión de su candidato a la Alcaldía Guillermo San Juan “el déficit de inversiones públicas en los últimos años, en la mayoría de los barrios y la ausencia de un modelo definido de ciudad que marque las prioridades a medio plazo”

En el caso de estos dos barrios incorporados las demandas llevan consigo según la formación morada “una coordinación competencial entre administraciones por su naturaleza de núcleo de población anexo al área urbana de Segovia”. En el caso de Madrona las demandas vecinales se centran fundamentalmente en el trazado de calles y ausencia de aceras, en puntos negros de seguridad vial, los déficits en asfaltado y urbanización en amplias zonas de la localidad, barreras arquitectónicas y la necesidad de modernización de las infraestructuras de canalización de aguas y de la depuradora. Por su parte en Hontoria las propuestas y necesidades pendientes del vecindario se centraron, entre otras, en la ampliación del “puente Hontoria”, en el diseño de una vía verde paralela a la carretera hasta Segovia y en desarrollar las potencialidades del “prado de la sarna” como espacio de encuentro, recreativo y deportivo para la localidad.

Tal y como informan los representantes de Podemos Segovia, “en la reunión se evidencio las coincidencias y puntos de encuentro con la Asociación de Vecinos del recinto amurallado en buena parte del diagnóstico del barrio y en las principales líneas de acción para hacer frente al vaciamiento demográfico y de servicios que viene sufriendo en los últimos años”. De la misma manera informan que se analizó el impacto negativo que el proceso de turistificación está generando en el centro histórico de la capital y que se expresa en la aglomeración masiva de turistas en ciertas zonas, el aumento del ruido y la desaparición del pequeño comercio orientado al vecindario en beneficio de los negocios enfocados al sector turístico.

De la misma forma se compartió la preocupación por la movilidad y accesibilidad en el barrio, la burbuja de alquiler en el mercado de la vivienda, los apartamentos turísticos y la expansión incontrolada de pisos de estudiantes en ciertas zonas y la devaluación de otras zonas del recinto amurallado que quedan en la periferia de los principales circuitos turísticos y “por los que da miedo andar por la noche” tal y como aseguraban algunas de las vecinas, a la vez “que la zona de la calle real parece un parque temático por donde tienes que pedir permiso para pasar” aseguraban.

De la misma manera el equipo #SegoviaEnMarcha de la formación morada recogió la propuesta vecinal de adelantar el primer autobús de la actual línea 10 de la mañana a las 8.00h y recuperar la parada intermedia de Correos, entre las instaladas en el entorno del Colegio Concepcionistas y la Plaza Mayor.

Guillermo San Juan candidato a la alcaldía asegura que “nos preocupa una sensación muy habitual entre las asociaciones de vecinos cuando nos dicen que el ayuntamiento les oye, pero que sienten que no les escuchan, que solo en raras ocasiones sus propuestas se convierten en realidad” para nuestro equipo “el ingrediente básico de la participación es la escucha, no se puede gobernar sin escuchar de manera activa” “nuestro compromiso con la gente es a gobernar escuchando, porque la participación ciudadana no es un eslogan es una forma de buen gobierno, de un gobierno eficaz que proteja los intereses de la mayoría de segovianas y segovianos” ha recalcado.