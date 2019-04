Castilla y León, la sexta comunidad con más personas gitanas

En Castilla y León hay 25.000 personas gitanas. De hecho, Castilla y León es la sexta comunidad de España con más poblacion gitana.

Este lunes 8 de abril se celebra el Día Internacional del pueblo gitano. Mar Fresno, directora en Castilla y León de la Fundación Secretariado Gitano hace esta petición: "fundamentalmente pedimos una ley de igualdad de trato y no discriminación, no específica para los gitanos si no para todos los colectivos en exclusión social".

Rosario Ferreduela, agente intercultural en el centro que tiene Secretariado Gitano en Valladolid, reconcoe que la discriminación a este colectivo es constante "cuando buscan un trabajo o cuando buscan casa".