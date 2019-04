La enfermedad mental detrás de los sin techo que rechazan la reinserción

Nos hemos preguntado qué pueden hacer las Administraciones, los servicios sociales de la Junta, el Ayuntamiento, las ONGs e incluso la ciudadanía para paliar esta situación tan precaria de una persona sin hogar, unas 1700 pasaron el año pasado por los 4 centros que gestiona Cáritas diocesana en la provincia.

Según ha podido conocer la Cadena SER, Paulino es divorciado, tiene una discapacidad intelectual reconocida por enfermedad mental por la que percibe una pensión mínima que se ve agravada por la situación de alcoholismo que sufre.

Estuvo preso entre Herrera de La Mancha y Alicante, durante 8 años hasta 2017 y no deja de repetir que quería quedarse a vivir en la cárcel. Regresó a Villamayor a casa de su madre, pero al poco tiempo, su propia madre le interpuso una denuncia por malos tratos, por lo que tuvo que abandonar el hogar con una orden de alejamiento.

Ya había sido denunciado por malos tratos por la que era su mujer y su familia no se ha hecho cargo de la situación tras incurrir en situaciones violentas. Desde el primer momento que llegó a la localidad, desde Cáritas y los servicios sociales le ofrecieron la posibilidad de ingresar en un centro para iniciar su reinserción. Aceptó en el Centro de Atención Integral de Cáritas en Alcazar de San Juan que después abandonó voluntariamente afirmando que prefería vivir en la calle.

La incapacitación, último recurso

Una vida a la intemperie, a pesar de los intentos de las Administraciones se niega a colaborar para mejorar su situación en un centro de reinserción o rehabilitación. Según Cáritas diocesana, en ocasiones, la única salvación, en estos casos, es la incapacitación, un proceso que no es fácil pero que un juez podría activar, a instancias de cualquier ciudadano, no necesariamente su familia. Solo en el caso extremo que la persona no pudiera valerse por sí misma, señala la responsable del programa de personas sin hogar de Cáritas, Carmen Nieto.

La enfermedad mental presente

Reconoce que las personas sin hogar más reticentes, como sería el caso de Paulino, suelen presentar alguna enfermedad mental; situaciones en las que cuesta mucho mantenerlas en los centros.

El director provincial de Sanidad Francisco José García. explica en la Cadena SER que solo se puede intervenir si hubiera un riesgo para la salud pública, una urgencia vital, o ser incapacitado, si da muestras de no ser capaz de tomar decisiones por sí mismo.

Tienda de campaña en la que vive Paulino / Cadena SER

De los 1700 personas sin hogar que atendió Cáritas en la provincia, muchas de ellas de otros puntos de España que iban de paso, tan solo 80 siguieron de forma continuada los programas que se les ofrecen, que les permite superar adicciones, recuperar hábitos, habilidades y en consecuencia conseguir, un lugar digno para vivir.

AUDIO| Carmen Nieto explica cómo se actúa en estos casos: