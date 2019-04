La decisión de María José Carrasco

Ay, María José, la que has liado…

En algunos sectores no ha sentado muy bien tu testimonio grabado en el que afirmas convencida querer suicidarte. Así, directamente, sin eufemismos que disfracen el tema. Mira que podías haber dicho algo así como que querías lograr un “plácido tránsito a la otra vida” y cosas de esas que quedan tan bien y no asustan a nadie. Porque, por si no lo sabes, hablar de la muerte es tabú, pero hablar del suicidio es doble tabú. Y grabarlo para que lo vea todo el mundo, para que se sepa que el sufrimiento no lleva al paraíso, para que se vea que la vida, a veces, es muy puñetera y muestra una crueldad que sobrepasa y supera… Ya te vale…

Con lo cómodo que es ver las raciones diarias de fútbol o de grandes hermanos y vienes tú a complicar la vida generando con tu decisión la puesta en marcha de ciertas funciones cognitivas, como el razonamiento, el análisis y la capacidad de valoración crítica, que parecían perdidas de no usarlas. Que desde lo de Ramón Sampedro no habíamos tenido que volver a debatir sobre regular adecuadamente la eutanasia, pensando así que no hacía ninguna falta, que vivir en los mundos de Yupi mola. Igual alguien te dice aquello de: “No te lo perdonaré nunca, Carrasco…”

Y bien que podías haber esperado un poco ¿no?, que ahora, con el tema de las elecciones viene bastante mal, la verdad. Fíjate que hasta le preguntaron en la tele al tu Ángel si lo que quería era incidir en la campaña electoral. Que tal presentadora con la sensibilidad de un higo chumbo debía querer que siguieras sufriendo, o que te quitaras de en medio en silencio, sin que nadie se enterara, o que te hubieras pagado una eutanasia en Suiza como hacen otros. Porque, claro, ahora los que han venido vetando continuamente en el Congreso una Ley de Muerte Digna, van a quedar un poco con el culo al aire ante la opinión pública, sensibilizada, inevitablemente, con tu historia.

Ojalá que tu decisión cambie muchas cosas…