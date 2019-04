López-Asenjo pide perdón por el "espectáculo" de la lista electoral

Lo último sobre la guerra abierta en el PP de Gijón llega desde Madrid. Allí se encuentra el candidato a la alcaldía, Alberto López-Asenjo, que pide disculpas por el conflicto abierto dentro de la organización a cuenta de la lista electoral. El aparato local acusa al ex secretario general de Pesca de copar los puestos de salida con independientes y personas recién llegadas al partido.

El candidato responde que "no hay nada cerrado" y afea a los críticos que se guíen por intereses personales. Su concepto de integración "va más allá de una suma de sensibilidades" y resta importancia al hecho de no ser afiliado. "No tener carnet es compatible con la lealtad a unas siglas. Me identifico plenamente con la refundación del Partido Popular impulsada por Pablo Casado", señaló López-Asenjo a preguntas de Ser Gijón.

Impera la ley del silencio entre la dirección local. Su presidente, Mariano Marín, prefiere no echar más leña al fuego tras el comunicado del fin de semana. La candidata al Principado, Teresa Mallada, descarta una tormenta similar en el ámbito autonómico y dice estar preparada para todo. "La candidatura autonómica debe ser validada por la dirección nacional", añadió.