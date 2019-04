Valerio: "No podemos fiarnos de las encuestas, vamos bien pero aún no hay nada ganado"

Magdalena Valerio, ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y candidata del PSOE al Congreso por Guadalajara, ha pedido a los votantes del Partido Socialista que "no se fíen solo de las encuestas" y que "no den nada por ganado" para que no se repita lo que ocurrió en las últimas elecciones andaluzas.

En una entrevista en SER Guadalajara, Valerio se ha mostrado optimista de cara al 28 de abril, pero cree que es bueno ser prudentes y no fiarse demasiado de las encuestas. "Respeto la demoscopia pero me fío mucho más de la democracia. Solo valen los votos, no las encuestas. Y lo que ocurrió en Andalucía es un aviso para navegantes, no hay que dar nada por ganado".

Cree Valerio que en esas encuestas electorales puede haber mucho voto oculto a partidos Vox. "La extrema derecha ha salido del armario ideológico sin complejos con este partido. Pero puede haber también mucha gente que todavía no se atreva a decirlo pero que les acabe votando al final". En este sentido, no tiene ninguna duda de que habrá pacto de las 3 derechas si tienen posibilidad de gobernar.

Sobre los posibles aliados del PSOE tras los comicios, prefiere no decantarse por un pacto con Ciudadanos o con los partidos de izquierdas. "No estamos en ese momento. Nosotros salimos a conseguir la mayoría para procurar que este país avance porque hay otros que se juntan para que este país retroceda con referentes como Don Pelayo".

En lo que respecta a Guadalajara, provincia por la que se presenta a las Elecciones, cree que tienen "opciones reales" no solo de ganar (el PSOE no lo hace en unas Generales desde 1982) sino incluso de conseguir 2 diputados. "Con la división en el voto de la derecha se abre una gran oportunidad para el PSOE. Tenemos serias opciones de conseguir dos escaños. Ahora tenemos que convencer a los ciudadanos de que en este partido hay muchas propuestas de presente y de futuro para España en general y para Guadalajara en particular".