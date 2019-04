Gladys Acuña: "soy una pulga contra un elefante pero seguiré batallando"

La exalcaldesa de Yaiza y Parlamentaria Gladys Acuña ha dicho que seguirá luchando y presentará su candidatura a pesar de que ya se ha anunciado que la impugnarán. Acuña está inhabilitada para ejercer cargo público municipal, sin embargo, no está claro que pueda presentarse al Parlamento o al Cabildo de Lanzarote. Sin embargo, Gladys Acuña asegura que cuenta con el apoyo firme de Coalición Canaria. Desde CC han dicho que "la situación de Gladys no ha cambiado", mostrando su apoyo públicamente a la exalcaldesa de Yaiza.

"La Ley Electoral dice que son inelegibles e incompatibiliza el cargo pero con la limitación de la legislación penal, que es la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo la que nos remite al fallo de la sentencia", explica Gladys. "Si el fallo de la sentencia es única y exclusivamente para el ámbito municipal, no se me podría impedir que concurriera a las elecciones tanto al Cabildo como al Parlamento", añade Acuña.

"Vamos a seguir adelante, vamos a concurrir a las elecciones, soy tan inocente o más que algunos de los que quieren impugnar mi candidatura", dice Acuña, que se considera víctima de una "maquinaria" puesta en marcha para evitar que sea candidata al Parlamento o al Cabildo. "Considero que es un atropello hasta mi persona y no lo voy a permitir", ha dicho Acuña. Pero al mismo tiempo dice que entiende que "chirría" que una persona inahibilitada para ejercer cargo público municipal pueda concurrir a unas elecciones. "Todo el mundo es inocente hasta que haya una sentencia firme, incluida yo", afirma.

"No se si la relación con la Agrupación Socialista por Lanzarote se romperá o no", ha dicho Gladys Acuña.

Sobre las relaciones con la Agrupación Socialista por Lanzarote, Acuña asegura que hace varios días que no hablan y reconoce que han tenido diferencias. "No lo se, hace días que no hablo con ellos, ASL es un partido político que tiene plena legitimidad para decidir lo que ellos convengan", explica Acuña. "Ya poco me sorprende en la vida, pero la relación ha sido muy buena y no se si se romperá o no, pero que voy a quedar con la satisfacción de haber conocido a grandes personas", ha zanjado.