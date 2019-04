Page exige que por el Tajo pase el doble de agua que hasta ahora

El presidente de Castilla la Mancha, Emiliano García-Page ha asegurado que hay alternativa al trasvase y culpa a la ex presidenta de Castilla la Mancha María Dolores de Cospedal de dejar a la región "tirada".

En un acto celebrado en Talavera de la Reina, con motivo de la presentación oficial como candidata a la alcaldía de Agustina García, llevado a cabo en el Museo Ruiz de Luna, García-Page ha dicho que "tiene que pasar por el Tajo el doble de agua que pasa ahora como mínimo y es algo que quiera o no quiera el Gobierno de España se tiene que aprobar puesto que lo asegura el Tribunal Supremo".

El presidente regional, añadía que si mañana tiene que discutir con Pedro Sánchez por el agua lo va a hacer, "algo que creo que sabe claramente saque o no mayoría sobrada porque eso me da igual, ya que no me importa el toro que me pongan delante", ha precisado.

En ese sentido, dejaba claro que para defender este asunto, está Castilla la Mancha por delante y Talavera también.

AGUSTINA GARCÍA CANDIDATA

Emiliano García-Page, ha presentado de forma oficial a la candidata a la alcaldía de Talavera, Agustina García.

García-Page elogiaba a Agustina García "por sus valores y por el trabajo que atesora por ser una persona de compromiso y responsable".

Agustina García / Cadena SER

De esta forma, añadía que en este momento Talavera "es una ciudad triste y llena de problemas que con la cercanía y el apoyo suyo se podrán resolver con una mujer que augura será una excepcional alcaldesa ya que esta ciudad no puede seguir así".

Igualmente, destacaba la presencia de varios sectores de la sociedad talaverana en el acto como muestra de apoyo.

Dentro de su estrategia, comprometía más ayuda para la creación de dos millones de metros cuadrados de suelo industrial y apoyo para paliar el paro.

Por su parte Agustina García, se mostraba ilusionada y con ganas de cambiar Talavera. La también consejera de Fomento del Gobierno regional, dice sentirse "muy arropada por los ciudadanos".

Muy emocionada, dijo llevar a Talavera en el corazón de la que duele ver como se encuentra en la actualidad.