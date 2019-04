'¡Que nadie se quede en casa!'

Siempre fui consciente de los sufrimientos y sacrificios de muchos hombres y mujeres, que a lo largo de sus vidas defendieron la democracia en el tenebroso túnel de la dictadura, para que hoy, entre otras muchas conquistas, pudiéramos ejercer el derecho al voto.

Ellos y ellas sabían que, en esas urnas, se deposita la voluntad del pueblo, y de ellas nacen las leyes y los gobiernos que las aplican, por ello siempre fui a votar y a sumar mi pequeño granito de arena, mi sencillo y personal voto, con el que ayudar a conseguir el modelo más justo de sociedad que sueño y deseo para nuestros hijos y nietos.

Permítanme que les cuente que tan solo falté una vez en mi vida a votar, y fue el 28 de febrero de 1980, para refrendar el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Resultó que estaba con mi hermano Pepe, cumpliendo, en Valencia, el servicio militar obligatorio y el entonces capitán general de Levante, el golpista Milans del Bosch, impidió que los andaluces tuviéramos permisos para poder votar; no pueden imaginar la mezcla de rabia, impotencia y pena que teníamos a tantos kilómetros de distancia. Todavía recuerdo la campaña de la derecha llamando a la abstención con el lema "Andaluz este no es tu referéndum".

Pues si amigos y amigas, las ideas de derechas, representadas a veces por uno o por tres partidos, nunca faltan a la cita electoral y anuncian hasta pactos entre ellos, sin embargo, la izquierda, se empeña en hacer cábalas y análisis sesudos, debates de quien tiene más pedigrí, que, si son galgos o podencos, lo que provoca que en muchos casos el electorado de izquierda y progresista se refugie cansado en el nada recomendable territorio de la abstención.

Pero pasa lo que pasa, que en ese excesivo ejercicio de relajación se nos cuela una alianza de partidos conservadores, que como decía Antonio Machado "nos está helando el corazón".

Por ello, porque nunca nada nos fue regalado, no podemos permitirnos que se cuestionen nuestra libertad y los derechos sociales, que tanto costó conseguir.

En ello nos va el mantenimiento y mejora de la escuela y la sanidad pública, que futuras generaciones no se le niegue el acceso a la universidad, que nuestros jóvenes con su talento no tengan que emigrar o que la cultura sea un bien del pueblo o que la libertad de expresión y de prensa no sea amenazada a diario.

Iré a votar para que nadie cuestione los efectos de la contaminación y el cambio climático, y se pongan los recursos necesarios -y hasta el alma- para evitar los terroríficos efectos que se ciernen sobre el ya castigado planeta Tierra.

También iré para que todos los días del año sean 8 de marzo, por la efectiva y real igualdad entre mujeres y hombres, para que no se las insulte y se las apoye con todos los medios del Estado, por ser víctimas de maltratos, abusos, violaciones y asesinatos, o que no se respete y se discrimine a las personas en razón a su libre opción a la diversidad sexual.

Mi voto será de compromiso con nuestros mayores, en defensa de un sistema público y de pensiones que tenga garantizado su mantenimiento y su revalorización, que las personas dependientes y sus familias sean atendidas con dignidad y recursos económicos necesarios por todos los poderes del Estado.

Iremos muchos a votar, personas que a diario nos tenemos que enfrentar con los efectos de las reformas laborales y los recortes, por ello démosle una oportunidad a la recuperación de derechos, para conseguir que los viernes negros de los consejos de ministros de Rajoy se conviertan en viernes de color esperanza.

Es una vergüenza que una persona con empleo sea cada día más pobre, que los autónomos sigan cerrando sus negocios, necesitamos urgentemente la creación de cientos de miles de empleos, y que estos sean de calidad y con derechos.

Serían necesarios muchos mas espacios, como este que nos brinda la Cadena Ser, en las que cupieran la innumerable retahíla de reivindicaciones que se me pasan por la cabeza y que salen del corazón, por ello les invito a reflexionar para que el derecho al voto se convierta en un compromiso, y así no nos quedemos en el quejio, sino por el contrario los poderosos sepan que no se van a salir con la suya.

El domingo 28 de octubre, acudiré a la llamada de las urnas para darle una oportunidad a tantas causas justas, a las libertades y derechos sociales por los que llevo luchando toda mi vida.