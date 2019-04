Pacientes de peluche para aprender a salvar vidas

Hasta los más pequeños pueden comenzar a aprender cómo salvar vidas. Un equipo de personas voluntarias de Cruz Roja han visitado esta mañana la Escuela Infantil Municipal Aranda de Duero donde han tratado de comenzar a inculcar a niños y niñas de dos y tres años la importancia de actuar bien en un caso de emergencia.

A través de canciones y juegos sencillos las voluntarias de Cruz Roja han enseñado a los pequeños a memorizar el teléfono del 112 y cómo son los movimientos básicos de la reanimación cardiopulmonar, incluso cómo pueden saber que una persona está inconsciente y necesita ayuda. Se trata de un programa divulgativo que el voluntariado de Cruz Roja lleva a la mayoría de los centro educativos de Aranda y la Ribera desde hace años. La responsable de formación de la delegación Arandina de Cruz Roja, Susana Modrón, no solo considera que se trata de una labor fundamental para que los pequeños sepan actuar en un futuro, sino que afirma que incluso en el presente estas acciones tienen resultados. “Con un seguimiento y con interés de los centros por volver a dar todos los años esa formación, se quedan retenidos los conceptos, y cuando llegan a los 16, 18 años ya saben la base. No es el primer caso, y en Aranda también ha ocurrido, que un niño con diez u once años ha comenzado a atender a un familiar o a otra persona que lo ha necesitado. Y es gracias a las charlas que vamos dando por los centros.”