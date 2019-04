El CIS vaticina la victoria del PSOE en Asturias y le otorga 3 diputados

El Partido Socialista (PSOE) ganará las elecciones generales del próximio 28 de Abril en Asturias según los resultados de la macroencuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicada este martes.

El CIS le otorga tres escaños a los socialistas que se corresponderían con los puestos que ocupan en la lista la vicesecretaria general del partido, Adriana Lastra, la actual ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, y el sierense Roberto García Morís.

La candidatura compartida del Partido Popular y Foro pierde un diputado con respecto a 2015 aunque los foristas garantizan así el escaño de Isidro Martínez Oblanca, por detrás de la cabeza de lista Paloma Gázquez.

Los tros dos escaños serían para Ignacio Prendes por Ciudadanos y Sofía Castañón de Unidas Podemos. Según el CIS, el número dos de Juan Ponte en esta última lista no será suficiente para que Izquierda Unida de Asturias tenga representación en el Congreso. También se queda sin escaño un partido como VOX, emergente a nivel nacional pero sin capacidad de arrastre suficiente aqui en Asturias.

En todo caso, el reparto que anticipa el CIS es susceptible de sufrir importantes variaciones si se tiene encuenta que el 44,3% de los asturianos afirma que no tiene decidido aún su voto. El 74,3% de los asturianos asegura que irá a las urnas con toda seguridad frente al 7% que no irá. El 11,1 probablemente sí, el 3,8 probablemente no y el 3,5% aún no lo tiene decidido.

En cuanto a la pregunta directa en Asturias, con un muestreo de 370 entrevistas en 19 municipios, de ¿a qué partido o coalición piensa votar? El PSOE acapara el 17,3% de la intención de voto, el PP el 10,8%, seguido de Unidas Podemos con un 6,5 de intención, Ciudadanos el 5,4% y Vox el 4,1%. Sin embargo el 34,1% afirma que aún no tiene decidido el voto.

Las mayores dudas entre las opciones políticas de los votantes asturianos están en los indecisos entre PP y Ciudadanos con el 15% y los que dudan entre entregar su confianza al PSOE o a Unidas Podemos con el 12,1%. Un 7,9% duda entre votar al PP o al PSOE y un 6,4% entre al PSOE o Ciudadanos. Pocas dudas existen entre los que su debate es PP o vox, con un 2,9% de indecisos. Otras respuestas reúnen un 13,6% de los votantes y 'no sabe' un 22,1%.

En cuanto a los líderes políticos, según los datos del CIS, el 23,5% de los asturianos prefieren a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Los apoyos de Pablo Casado reúnen 15,1 de los encuestados; el 11,9% apuesta por Albert Rivera; el 5,4 prefiere a Alberto Garzón; y Santiago Abascal y Pablo Iglesias empatarían con el 4,6% de los encuestados.

