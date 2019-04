La CE certifica que Cosmos cumple los valores límite de emisiones, según comunica la empresa

La Comisión Europea afirma que la fábrica de Cementos Cosmos cumple los requisitos ambientales, según comunica la empresa. Cosmos se refiere a una respuesta parlamentaria a Podemos sobre las emisiones, en la que puede leerse que ‘cumplen los valores límite o valores objetivo de la Directiva sobre la calidad del aire ambiente’.

La respuesta dice que, en los informes del registro europeo de emisiones, la empresa Cosmos no presenta emisiones de dioxina ni furanos, por lo que ‘cabe suponer a que esto se debe a que las emisiones están por debajo del umbral de notificación’. No obstante, la propia respuesta admite que la Directiva de calidad del aire no regula específicamente las concentraciones de dioxinas y furanos.

Evaluada la situación, la Comisión asegura no disponer de ‘elementos que apunten a una infracción sistemática del derecho de la Unión Europea’ en el caso de Cosmos.

En todo caso, el órgano europeo también recuerda que la responsabilidad principal de aplicar la legislación ambiental corresponde a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta