El Cádiz busca su identidad

Quedan nueve partidos de liga y el Cádiz está fuera el play off, pero lo peor de todo son las sensaciones del equipo. La dinámica y la trayectoria del equipo en el último mes no invitan a ser optimista y lo peor de todo, la seña de identidad del equipo no se reconoce. El entrenador amarillo siempre destacó la forma de jugar de su equipo, en ocasiones hasta insistiendo excesivamente en la torpeza de su equipo para hacer algo más que robar y salir, pero siempre valorando la seña de identidad de los suyos.

Cervera valoraba esas virtudes incluso en, como en Málaga, donde su equipo perdía por un gol a cero y tras el partido se mostraba satisfecho por "hoy no hemos perdido identidad y el traspié no te deja tocado para el siguiente partido. El fútbol tiene estas cosas", decía el míster tras la derrota.

Luego llegó el parón y desde entonces el equipo, a nivel de resultados pasa por rachas, como la de las cuatro victorias consecutivas ante Tenerife, Alcorcón, Nàstic y Albacete o los 3 puntos en los últimos cuatro partidos jugados, donde perdió ante el Elche y empató en casa ante Lugo, Córdoba y Zaragoza.

En todos estos partidos hubo un denominador común, "el cambio de estilo". Con el debate superado sobre cómo debe jugar el Cádiz, el propio entrenador era quien reconocía que su equipo estaba haciendo "cosas que antes no hacía".

Pero la situación se volvía más preocupante con el tropiezo ante el Córdoba. "Hemos querido sacar la pelota jugada, no robamos y esas no son nuestras virtudes. No estamos bien posicionados", ese era el diagnóstico que el entrenador hacía de su equipo, tan mal los veía que reconocía que su equipo no había tenido "ninguna posibilidad en ningún momento" para ganar el partido y añadía "es lo que venimos arrastrando. Sin mucho de lo que siempre hemos tenido y con mucho de lo que nos sobra".

Además, el entrenador decía abiertamente que "ahora mismo la idea no cala, no robamos un balón y así no auguro buen futuro de esa manera", pero eso sí, añadía que tenía la solución al problema "pero aquí estoy yo para cambiarlo".

Pero quince días más tarde la situación no cambió. El equipo sigue sin tener las ideas claras, el Cádiz sigue sin tener identidad y en la búsqueda del camino del play off se acabó perdiendo. Los amarillos han logrado empatar dos partidos que comenzaron perdiendo, ante Lugo y Zaragoza, pero lo hizo gracias a los chispazos y la calidad de sus jugadores y por el amor propio de los futbolistas.

Sin patrón de juego definido y con muchas lagunas defensivas, los de Cervera buscan encontrar el camino y hacerlo cuanto antes. La situación en la tabla no es mala, el equipo está fuera de play off y rivales directos y a los que el Cádiz todavía se tiene que enfrentar como Oviedo, Sporting o Málaga tendrán que no jugar su partido ante el Reus y por tanto sumar tres puntos.

El primer objetivo es cerrar filas y la portería, recuperar sensaciones y romper la racha de empates. Una presa nada fácil, pero indispensable para aspirar a seguir en la pelea por el play off.