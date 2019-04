El Centro de Transferencia Empresarial abre sin el servicio de transferencia

El Centro de Transferencia Empresarial de la Universidad de Cádiz (UCA) en el edificio del Olivillo se ha presentado este martes sin rastro de transferencia empresarial. Las obras para rehabilitar el edificio, que comenzaron el septiembre de 2017, han ido más rápidas que la resolución de la convocatoria de la Junta de Andalucía a la que la UCA se presentó para dotar de infraestructura científica de alta gama al inmueble.

Esa convocatoria aún no se ha resuelto, y por ello no está la maquinaria de “alto nivel” que integrará en un futuro -aún por determinar- los servicios de Transferencia e Innovación, el eje conceptual y práctico de un equipamiento como el Centro de Transferencia Empresarial y que comprenderá fabricación virtual, ingeniería y tecnologías de diseño, desarrollo y simulación de productos y procesos industriales, ensayos no destructivos, instrumentación y monitorización inteligente, ambiental y de procesos industriales, fabricación aditiva, robótica avanzada, energías renovables marinas, desarrollo y diseño de alimentos agromarinos y biotecnología de algas.

Así, lo que se ha presentado este martes ha sido la rehabilitación integral del edificio, que lleva 30 años cerrado -21 de ellos en manos de la UCA-. Las obras han contado con un presupuesto de más de cuatro millones de euros, en concreto 4.567.263 euros, intervención cofinanciada por FEDER dentro de la Inversión Territorial Integrada (ITI), gestionada, en este caso, por la Junta de Andalucía.

El edificio acogerá por el momento, mientras no llega la infraestructura científica, servicios de apoyo y asesoramiento para la innovación y desarrollo territorial, de apoyo a los emprendedores y servicios comunes.

El rector de la UCA, Eduardo González Mazo, ha señalado que “hoy es un día importante para la ciudad y en la provincia” puesto que “no teníamos centro de transferencia en la provincia para trabajar en innovación con distintas administraciones y empresas en la generación de desarrollo y empleo”.

También lo es, según el rector, por recuperar “un edificio singular que se ha mantenido entre algodones y ya está sólido y preparado” para convertirse “en epicentro de la innovación”. De esta forma, ha recalcado, la UCA testimonia su “compromiso con el territorio” ya que “las universidades tenemos que ser instrumentos útiles para la transformación y crecimiento del territorio, especialmente con las ciudades donde se asientan nuestros campus”, por ejemplo, “con la rehabilitación, protección y revitalización de sus edificios patrimoniales. Día importante para la ciudad y para la universidad.

“Convertir este edificio en un Centro de Transferencia Empresarial ha sido una operación tan compleja que sólo es viable cuando se unen compromisos, esfuerzos y recursos”, ha afirmado, insistiendo en la “labor intensa y rigurosa” de la comunidad universitaria para solventar las complejidades jurídicas, técnicas y económicas del proyecto” y para “el desarrollo de una obra que ha requerido de un exigente y laborioso proceso administrativo”.

Además, González Mazo ha precisado que el Olivillo es “un edificio que mira al futuro y al pasado”, ya que albergará un centro de interpretación de los restos hallados del testaccio romano de Cádiz durante la obra del Olivillo y el Colegio Mayor de la UCA, que ahora mismo se exponen en la muestra ‘7 metros de historia de Cádiz en el edificio Constitución 1812’.

Por su parte, el delegado territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo y Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía, Alberto Cremades, ha señalado que esta actuación se enmarca en un convenio de la UCA y la Junta, para disponer de fondos ITI para la creación de este centro, donde “aunar inversores, investigadores y emprendedores como caldo de cultivo para la creación de empresas, que tengan un alto valor añadido y que nazcan con una solidez suficiente para poder afrontar el futuro y el mundo que tenemos entre manos”.

El Olivillo ocupa una parcela de 1.551 metros cuadrados, con 4.150 metros cuadrados construidos y distribuidos en sótano y cinco plantas.

Proyectado en 1937 por el prestigioso arquitecto Antonio Sánchez Esteve, la construcción del edificio finalizó en 1941. De indudable valor patrimonial, está incluido en el Catálogo del Patrimonio Histórico Andaluz con un nivel de protección tres y es considerado un ejemplo de arquitectura racionalista en Andalucía. Propiedad de la Junta de Andalucía, fue cedido a la Universidad de Cádiz en 1998 por 50 años. Un informe técnico lo declaró en ruina técnica en 2014 y hoy, cinco años después, ha sido presentada su renovada imagen tras la rehabilitación iniciada en septiembre de 2017.