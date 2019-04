El PSOE apostará por el directo Madrid-Aranda-Burgos en el Plan de Transporte de Mercancías

El PSOE quiere incluir la reapertura del tren directo Madrid-Burgos por Aranda de Duero en el Plan de Transporte de Mercancías que ha anunciado para la próxima legislatura. Antes de reunirse con miembros de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), el portavoz socialista de Fomento en el Congreso, César Ramos, ha considerado que el anterior gobierno del PP quiso “dar largas pidiendo una y otra vez estudios para determinar la viabilidad de la línea, cuando los estudios están claros y aconsejan la reapertura”.

Sin embargo, ha advertido que esa reapertura no serviría de nada si no forma parte de un plan estatal que establezca las funciones de la línea. De hecho, ha considerado que para el PSOE sería una parte fundamental del plan, al situar a Burgos como clave en la conexión del corredor Atlántico con el Cantábrico-Mediterráneo, para no dejar aislado al noroeste de España por ferrocarril.

Ha insistido en que el objetivo del plan sería incrementar el uso del ferrocarril, por el que actualmente se mueve el 3% de la mercancía en España, para que llegue hasta el 10%. En su opinión, es una parte importante para la mejora de la competitividad de las empresas, que depende en buena medida de la logística.

Por su parte, la diputada socialista por Burgos Esther Peña ha reconocido que el borrador del plan ya estaba entre los papeles que el Gobierno de Pedro Sánchez encontró cuando llegó a la Moncloa, aunque en esos documentos no figuraba la reapertura del tren directo Madrid-Aranda de Duero-Burgos.

El presidente de FAE, Miguel Ángel Benavente, ha recordado que el tren directo no es solo una ventaja para Burgos sino para todo el eje desde Algeciras a la frontera con Francia. Recuerda que seguir el actual trazado por Valladolid supone 120 kilómetros más de recorrido, por tanto un mayor gasto para los usuarios y advierte de otro riesgo de desvío por el este, por Zaragoza, que tampoco sería directo.