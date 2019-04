Aún con el eco de la manifestación del pasado domingo en la que el mundo rural denunciaba el abandono que sufren muchos territorios, cabe hacer algunas observaciones. La primera es que el mundo rural español es muy diverso y que los problemas de los territorios del Tajo para arriba no tienen nada que ver con los que afectan a los manchegos o andaluces. Mientras que allí el problema es la despoblación y la carencia de infraestructuras y servicios básicos, los problemas que afectan a las áreas rurales de Andalucía tiene más que ver con la generación de empleo y la diversificación de actividades para intentar evitar que la aún abundante población que reside en muchos de nuestros territorios salga de ellos por falta de oportunidades. La segunda observación es que el problema de la despoblación rural hay que enmarcarlo en el problema más amplio del declive demográfico que afecta con especial virulencia a España y demás países occidentales. Por eso, este problema, que va más allá de la despoblación rural, debe integrarse en una estrategia de largo alcance, que contemple el reto demográfico como una política de estado y no de gobierno. La tercera observación es que el proceso de urbanización es imparable, como lo prueba el hecho de que más del 80% de la población española vive en un 20% de nuestro territorio. Es una tendencia muy difícil de revertir en un modelo de desarrollo como el actual basado en la cultura del ocio y en el consumo ilimitado de bienes y servicios. Por supuesto que hay que adoptar medidas para asegurar, con fórmulas innovadoras, el acceso a los servicios básicos de la población que decide vivir en las áreas rurales, pero eso no va a resolver el problema de la despoblación de muchos de nuestros pueblos.

Seguir leyendo