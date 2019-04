Centre Unificat no concurrirá a las elecciones municipales de Dénia

Centre Unificat no se presentará a las elecciones municipales del próximo 26 de mayo.

Esta es la decisión adoptada en la última ejecutiva del partido centrista, liderado por Pepa Font, y transmitida a través de una comunicado de prensa.

En el mismo se indica que “después de valorar la situación política”, consideran que “la coyuntura actual en la política municipal no reúne las condiciones idóneas” para que la formación concurra a los próximos comicios locales.

Se indica que desde su presentación en el año 2007, el partido “ha ido aumentado el número de votantes, mientras que las formaciones tradicionales en la ciudad perdían apoyos”. No obstante, Centre Unificat apunta que la “dispersión de voto actual no beneficia a la hora de un resultado final positivo” y por esa razón se ha tomado la decisión de no concurrir a estas elecciones.

No obstante, el partido deja la puerta abierta a poder presentarse en posteriores citas electorales. Font asegura que el grupo continuará en activo y trabajando, sin descartar en próximas elecciones poder “volver a presentarse”.

Desde la formación centrista se habla de “esfuerzos” para integrar a todas las fuerzas de centro de la ciudad, y “hacer una propuesta más potente, clara y determinante”, como la ha definido Font, pero estas pretensiones, finalmente, no se han visto respaldadas por otras formaciones políticas, en referencia a Gent de Dénia y Ciudadanos.

Por último, en el comunicado se indica que Centre Unificat no marcará las directrices de voto a sus afiliados y simpatizantes, “siendo cada uno de ellos libre para emitir su voto a la formación que crean oportuno, siempre eligiendo a la candidatura realmente interesada en trabajar por y para los ciudadanos de Dénia”.