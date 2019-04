Ibicine presenta su tercera edición con ocho semifinales y jornadas profesionales

Helher Escribano, fundadora y directora de Ibicine e Irene Torres, subdirectora, han presentado la dinámica de la tercera edición de Festival de CinE, que contará con proyecciones durante todo el año, nuevas categorías y dos nuevos premios especiales.

Escribano y Torres han estado acompañadas por el actor y padrino vitalicio del festival, Jon Plazaola, la actriz Lara Palma, embajadora de esta edición en Madrid, así como por la vicepresidenta segunda del Consell insular de Ibiza, Marta Díaz y la teniente del alcalde de Santa Eulalia, Carmen Ferrer.

En cuanto a los cortometrajes, Helher Escribano ha destacado que aun teniendo la inscripción menos tiempo abierta (1 mes frente a los tres de la pasada edición), hay un número muy elevado de cortos inscritos procedentes de 50 países, lo que confirma la proyección internacional del festival.

La directora ha señalado la dificultad que supone la selección del casi centenar de cortos que pasarán a concurso dada la alta calidad de los mismos. Para hacer frente a esta tarea este año se ha craeado un comité interdisciplinar dentro de la industria del cine con una actriz y directora, Lara Palma; Bárbara Hermosilla, actriz y embajadora 2018; el guionista Carlos Pérez de Uribe, guionista de la gala; Raúl Mesas montador y la propia directora, Helher Escribano, directora de fotografía.

La temática sobre la que girará esta edición será la mujer y en este sentido, Jon Plazaola, padrino vitalicio del festival ha señalado que "me voy a convertir en madrina porque esta edición está enfocada a la mujer en general y a la mujer cineasta en particular y creo que todos tenemos que concienciarnos con el feminismo y ser feministas. Así que me autoproclamo madrina y esta edición contará con dos madrinas”.

Plazaola ha asegurado que está orgulloso de formar parte de un proyecto como Ibicine que está creciendo a pasos agigantados. “Recuerdo lo sorprendente que fue la primera edición en que disfrutamos un festival con todas las letras que no tenía nada que envidiar a otros festivales. Se puso una primera piedra fuerte y con mucha proyección como se vio en la segunda edición, que creo que fue sin duda la de la consolidación”, ha explicado.

Para Plazaola, “está pasando una cosa muy bonita y es que la gente que hemos coincidido en Ibicine nos buscamos y se han creado ya unos vínculos y unas miradas cómplices que yo creo que reflejan que las cosas se están haciendo bien “.

Por su parte, la actriz Lara Palma, embajadora en Madrid de la presente edición de Ibicine, ha querido destacar que “Ibicine es un punto de encuentro y una forma de conocer a gente de todo el mundo; un punto de partida para nuevas creaciones y la posibilidad de conocer gente con las mismas inquietudes”.

Entre las novedades se ha resaltado que se contará con nuevas categorías internacionales con el Mejor corto de animación y Videoarte.

Habrá además de premios nuevos que serán otorgados por la Asociación de mujeres cineastas y de medios audiovisuales (CIMA) quién dará un premio al cortometraje que valore la igualdad entre géneros y el premio otorgado por La Dalia Films, quien producirá un largometraje a partir de uno de los cortos presentados al festival. El próximo 18 de abril se celebrará la primera semifinal en el Centro Cultural de Jesús. En este mismo espacio se celebrarán semifinales dos jueves al mes hasta el 25 de julio.

Habrá también una proyección especial de temática LGTBIQ+ dentro del Ibiza Gay Pride y proyecciones en Formentera.