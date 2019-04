Juan Marín advierte de la pérdida de hasta 16 de los 37 proyectos ITI en la provincia de Cádiz

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, avanza que se pueden perder hasta 16 de los 37 proyectos ITI anunciados en la provincia de Cádiz para combatir el paro. Marín, en una entrevista anoche en 7TV, afirmó que el gobierno andaluz “va a intentar reconducir la situación”, aunque ya señaló que “muchas de las iniciativas” no son subvencionables “porque no se acogen a la normativa europea”. De los 391 millones de euros europeos que iban a llegar a la provincia, "habría que devolver -prosiguió- más de 50". El vicepresidente andaluz remachó que a día de hoy la ITI está ejecutada al 19% y que solo se ha justificado un 1,7% de la inversión.

Entre los proyectos que sí se pueden salvar, Marín cita el Museo del Flamenco de Andalucía en la plaza Belén de Jerez o Ubrique Creativa.

Caso aparte merece el Centro Tecnológico del Motor junto al Circuito de Velocidad. Marín muestra su "disposición" a impulsarlo y avanza una próxima reunión con la alcaldesa. Dicho esto, recalca que la prórroga hasta 2023 no sirve para ejecutar un proyecto sino para concluirlo y justificarlo y añade que no se puede hacer en un año lo que no se ha avanzado en tres.

Concluye lamentando que de los tres millones de euros previstos para accesibilidad de playas, "se han ejecutado 18.000"; o "nada" de los 42 millones de euros del Fondo Social Europeo.