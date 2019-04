ADIJ Jódar trabaja en las obras para habilitar un Centro de Atención Infantil Temprana

La presidenta, Margarita Hidalgo, presentaba la Memoria de Actividades del último año, donde han conseguido, además, la cesión de las Instalaciones y la adquisición de un vehículo, este en colaboración con la Fundación ONCE.

Unas actividades que presentaban al alcalde y miembros de la corporación municipal, además de asociaciones, colectivos y agentes sociales locales, “… La Junta Directiva llevamos trabajando desde marzo de 2.018. Y aunque nunca es suficiente, estamos muy orgullosos de las metas logradas, en tan poco tiempo. Es por ello, que es un orgullo contaros lo que hemos conseguido lo siguiente:

- Cesión, desde el Ayuntamiento de Jódar, de un centro comarcal para personas con discapacidad de Jódar. Gracias a muchas horas de trabajo, y a la ayuda, inestimable, de la administración pública, ha sido posible que un sueño se haya hecho realidad. El sueño es lo que tenemos aquí presente. Un gran centro para poder trabajar con las personas con discapacidad intelectual de Jódar y comarca. Este centro ha sido cedido de forma gratuita, por un periodo de 25 años, ampliable hasta 50. Esto hace posible que podamos tener nuevas metas de intervención.

- Adquisición de un vehículo, como se acordó en la asamblea ordinaria de 2.018, para el transporte de los usuarios. Una necesidad que venía dada por la cantidad de los beneficiarios de nuestras actividades, que hacía el servicio de transporte urbano municipal, insuficiente para ello. Nos pusimos en manos de la Fundación ONCE, la cual ha sufragado el 67 % del coste del vehículo, siendo el resto asumido por la asociación, gracias a la colaboración de los socios y la recaudación de fines, eventos solidarios y donativos…

- Creación de una CAIT, Centro de Atención Infantil Temprana. Es fundamental para el pueblo de Jódar y comarca, Ha sido una prioridad tomar pasos adecuados para conseguirlo. La normativa de salud es muy exigente, y por ello nos hemos visto obligados a plantear la creación de nuevas instalaciones. Gracias la cesión del centro, pudimos acceder a una subvención de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y a la aportación de fondos propios, hemos podido comenzar con las obras, para lo que debemos, en este año 2.019, buscar fondos para terminar dichas obras…”.

Esto es lo que llevamos en este año, mucho para nosotros, y muy orgullosos de lo que vamos haciendo. Esto es, para los padres, esto es un esfuerzo grandísimo, porque ingresar, se ingresa poco, pero se necesita mucho, porque cada vez hay más usuarios, y esto se va haciendo, cada vez, más grande, y se necesita más dinero, para poder ampliar todo…”.

Por su parte el alcalde, José Luis Hidalgo, se congratulaba que ADIJ hiciera público y extensivo el trabajo que realizan al resto de colectivos del municipio, además de explicar el complicado proceso administrativo para la cesión del centro a la asociación, “… Se trataban de fondos europeos que estaban adscritos a determinados fines, no a una asociación… Diputación tenía la responsabilidad de que esto se estaba destinando a estos fines. Gracias a los técnicos y a la Diputación, porque le buscaron la fórmula legal, para poder cedérnoslo al ayuntamiento y que el ayuntamiento os lo pudiera ceder a vosotros… Esto el objetivo final es que fuese utilizado en beneficio de las personas con discapacidad, y así ha sido, el objetivo final se ha cumplido… El vehículo, es que os lo habéis currado, la autonomía que os da a vosotros… Y el siguiente es el reto de verdad, pero no es el reto para vosotros, es el reto para el pueblo… Aquí la creación de empleo está en las pequeñas cosas, en no dejarlas y en el día a día, vosotros estáis creando empleo, y la residencia, cuando la tengamos funcionando, va a crear más empleo. Y vuestro CAIT, porque lo vamos a conseguir, va a crear empleo. Va a suponer, lo primero que vosotros queréis, que es, lo primero que necesitamos, que es atención a los más pequeños, que tienen algún tipo de discapacidad, y que no tengan que estar los padres en la carretera, coche para arriba, coche para abajo. Pero es que además lo que vamos a hacer es generar empleo en Jódar, y hacer de Jódar más centro de comarca. Es un servicio para la gente de Jódar y de nuestra comarca… Así vamos a convertir, poquito a poco, convertiremos a Jódar en esa ciudad prestataria de servicios y que está creando empleo… Por eso la compensación de estar hoy aquí y ver el trabajo que habéis realizado…”.

El alcalde se ofrecía para dotar de los fondos necesarios, a través de los fondos del PFEA, para culminar las obras necesarias, “… Tenéis subvención, pero no la suficiente para finalizar las obras. Pero a través de las próximas obras del PER (PFEA), le vamos a buscar la fórmula. Ver, con la teniente de alcalde y concejala, os ponéis en contacto, que venga el aparejador municipal, vea el resto de obras que van a ser necesarias, pero para ya, porque antes de que acabe abril-mayo, queremos ver las obras podemos incluís dentro del PER, y de algún otro proyecto. Para coger y terminar de pegarle el tirón final…”.

El gerente-director de ADIJ-Jódar, José Carlo Illana, daba a conocer algunos detalles, en cuanto a plazas y puestos de trabajo, tanto del CAIT como un Centro de Día para personas Mayores, “… El CAIT lo estamos previendo para 150 pequeños. Lo cual sería para cubrir todas las necesidades de Jódar, que hay muchas más de los que se puede pensar, pero también daría para que viniese gente de la comarca. Se generarían cinco puestos de trabajos directos. Y luego, la segunda parte, lo que estamos tramitando ahora que es la acreditación como Centro de Servicios Sociales, como Centro de Estancia Diurna, con talleres ocupacionales, que nos permitiría dar servicio a 20 personas mayores de edad, con discapacidad más severa, a la vez, que generaría unos 15 puestos de trabajo directos… Creemos que es importante que sigamos en esta línea, y por eso queremos que todo el pueblo sepa, cuando ayuda la asociación, a que está ayudando…”.