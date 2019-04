Sin noticias del homenaje a Palomo Linares

En pocos días, el 24 de abril se cumplirán 2 años de la muerte de Sebastián Palomo Linares y por parte de su familia siguen esperando noticias sobre el homenaje póstumo comprometido para este linarense ilustre. En noviembre de 2018, el pleno del Ayuntamiento de Linares daba el visto bueno a una moción del Partido Popular que pretendía impulsar un reconocimiento público. Todos los grupos, salvo Izquierda Unida que se abstuvo, apoyaban la iniciativa para la celebración de un gran acto así como la reserva de un apartado especial en el Paseo de los Toreros en el que poder ubicar, incluso, una escultura del diestro de Linares. Su hermano, Antonio Palomo, lamenta que transcurrido mas de un año no se haya avanzado en torno a la propuesta. "Esto parece que se ha estancado, no hemos tenido ninguna noticia sobre este tema. Yo he estado yendo al sitio que se eligió y no se ha movido nada", ha dicho, subrayando que "Palomo lo merece, tiene todos los méritos ganados". Recuerda que no solo destacó en los ruedos o como pintor, "siempre tuvo presente a su ciudad" y mostró su solidaridad en numerosas ocasiones. Por ejemplo, "tras el accidente en el pozo de San Vicente, se encerró con 6 toros y todos los beneficios fueron para las familias de los mineros fallecidos". Entiende necesario que se ofrezca información a la familia, inisitendo en que "lo de Sebastián tiene que ir adelante".

Seguir leyendo