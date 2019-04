Si Hai Saída recalca la necesidad de atender adecuadamente a las víctimas cuando denuncian

La presidenta de la Asociación Si Hai Saída contra la violencia de género, Marta Rodríguez Engroba, pide que se preste una atención adecuada a las víctimas cuando acuden a denunciar y en la posterior protección que puedan requerir.

Unas declaraciones que realiza para puntualizar la petición del BNG de un juzgado específico de Violencia de Género para Lugo.

La presidenta del colectivo ha querido insistir en la necesidad de poner el foco en la importancia que tiene el proceso de denuncia, constatando que en Lugo "desde hace mucho tiempo no está llevando a cabo el trabajo en condiciones".

Todo esto teniendo en cuenta que las medidas que toma el juez, entre las que se encuentran las de protección, se basan, sobre todo, "en la información recogida de los atestados policiales por lo que si una denuncia no se recoge correctamente y no transmite la situación de posible riesgo real de la víctima, las consecuencias pueden ser muy graves, cuando no irreparables", advierte.

"Si no nos aseguramos de que las mujeres están debidamente atendidas desde el inicio, cuando acuden a denunciar y que no interrumpen el proceso, de nada sirven todos los juzgados del mundo. No nos podemos quedar en el silencio de las víctimas y en que no hay quejas porque no las va a haber. Las víctimas de violencia de género ya tienen bastante con lo que sufren como para ponerse a pelear con quién se supone que las tiene que proteger", sentencia.

Finalmente Marta Rodríguez Engroba, ha apuntado que están también los casos de las mujeres víctimas de violencia de género del resto de la provincia de Lugo, que se verían obligadas a desplazarse a la capital para todas las gestiones de índole judicial, "con el consiguiente trastorno que esto implicaría para ellas y que no haría si no agravar la situación de tensión y de vulnerabilidad en la que ya se encuentran".