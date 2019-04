El diputado de turismo de la Diputación demanda al viceportavoz del PP por calumnias

El diputado responsable del área de turismo de la Diputación de Lugo, Eduardo Vidal, ha presentado una demanda “de conciliación” en el juzgado de instrucción número uno de Lugo al viceportavoz del PP en la diputación, Carlos Armesto, luego de que éste le acusara de falsedad documental, en lo relativo a las rutas fluviales.

Tal y como había anunciado en el último pleno Vidal, la amenaza se cumplió luego que Armesto no se desdijera de esa acusación de “falsedad documental en lo relativo a los permisos para el desarrollo de las rutas fluviales”, a través de los distintos catamaranes con los que opera el gobierno provincial en la Ribeira Sacra.

El diputado de turismo, que presentó el mismo la demanda de conciliación que podría acabar en la vía penal sí finalmente no se produce una rectificación, advierte que “no” va a “consentir que por motivos políticos se sobrepase el límite de la mentira, que se me calumnie, se me injurie y se me acuse de falsificar documentos en el ejercicio de mis funciones”.

Incide en que al no haber mediado “rectificación” se ha visto obligado a “tomar las acciones legales que en su día anuncie”. Ya avanza que está dispuesto a acudir a la vía penal.