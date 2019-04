"Bestiario do vestiario", o spotlight do deporte

Bestiario do Vestiario. Segundo tempo é un conxunto de cincuenta historias que versan sobre as historias que se agochan tra-lo deporte. Anécdotas, curiosidades... "pero sempre do que queda primeiro para atrás. Sempre pensei que as historias máis turbias e interesantes se agochan detrás de que non queda vencedor", aclara o seu autor, Mariño Suárez.

Ollando o deporte baixo un prisma diferente, curioso e ligandóo a outros eidos coma a música ou a política. "Céntrome moito no cicismo porque é unha paixón miña, pero falo de atletismo, de fútbol.. e de cómo inflúe a política en cada un deles con casos reais", puntúa.

Di o escritor que hai que estar "moi zumbado" para ser deportista de elite e "igual de zumbado" para ser ciclista. E para escribir deste xeito tan diferente sobre o deporte? Como hai que estar? Escoita a resposta e is milleiros de segredos que se agochan detrás deste bestiario de vestiario.