Brad Oleson: "Los ocho partidos que quedan son finales para nosotros"

El jugador del UCAM Murcia, Brad Oleson, ha comparecido en sala de prensa para analizar cómo está el equipo a nivel anímico tras el tropiezo en casa ante Baskonia. "En este punto de la temporada lo podemos considerar como una final contra Tenerife. Los ocho partidos que quedan serán para nosotros como ocho finales. Estamos en un momento difícil, no te voy a engañar. No es fácil perder en casa, el equipo necesita ganar. El próximo partido es contra Tenefire y estamos centrados en eso", ha aclarado.

El partido acabó con un sabor agridulce porque el equipo desapareció de manera intermitente en el encuentro y se mostró desconfiado en acciones defensivas, además del poco acierto de cara al aro. Así lo avalan las 25 pérdidas que sufrió el UCAM en el encuentro: "Está claro que la imagen de Fuenlabra y Baskonia no fue la misma, no jugamos con la energía que debimos, sí fue un paso atrás. Pero contra Tenerife debemos recuperar varios pasos con nuestra energía", ha afirmado Oleson.

En referencia a la rueda de prensa pospartido que ofreció Sito Alonso, en la que el entrenador mostró un gran enfado con su cuerpo técnico y jugadores -incluyéndose en esa crítica-, Brad no ha dudado en explicar a qué se refería el míster cuando dijo que no se plasmó en la cancha lo que se habló antes del choque: "El entrenador estaba enfadado con toda la razón. El lunes tuvimos una larga reunión analizando los errores que habíamos cometido. Hemos tenido tiempo de aprender muchas cosas, pero evidentemente no mostramos muchas cosas de las que hablamos antes del partido", ha destacado.

Sobre la actual posición del equipo y cómo estaba la temporada pasada en estas fechas, el jugador universitario ha finalizado diciendo que "el año pasado todos teníamos claros el rol a nivel defensivo. Hemos cambiado de jugadores y entrenador, no es fácil adaptarse. Hay que pensar que no podemos hacer puntajes tan altos. Es difícil porque ahora estamos luchando por algo -refiriéndose a la salvación-".