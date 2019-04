Investigados dos veterinarios por falsificar cartillas de perros de raza peligrosa

La Guardia Civil de Palencia investiga a dos Veterinarios por incurrir en un supuesto delito de falsificación de documento público y 21 denuncias administrativas en la localidad de Guardo.

Los hechos ocurrieron cuando Agentes de la Guardia Civil instruyen diligencias sobre un presunto delito de abandono de animal doméstico, percatándose de que la raza del animal no coincide con la reflejada en su Cartilla Sanitaria.

Sospechando que esta circunstancia no se trataba de un hecho aislado, se inicia la “OPERACIÓN CANPERRI”, en la que finalmente se localizan 8 perros de raza potencialmente peligrosa cuyas Cartillas Sanitarias no se corresponden con la raza del can.

Las Cartillas fueron expedidas por dos Veterinarios, los cuales no guardan relación entre sí. Investigados los dueños de los animales, se averigua que todos ellos poseen gran cantidad de antecedentes policiales lo cual implicaría la imposibilidad de obtener las correspondientes licencias para la tenencia de esta raza de perros.