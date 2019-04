En estos tiempos de elecciones donde los políticos ya lo tienen todo estudiado, es necesario que nos fijemos muy, pero que muy bien en los mensajes, en las palabras que en muchos casos son mentiras o medias verdades, que son más peligrosas.

Por ejemplo escuchamos un mensaje desde los partidos de la derecha que dice: “bajar los impuestos” y además hacen una carrera como en las subasta, ¡quién baja más!. Y ¿qué significa bajar los impuestos? Muy sencillo que hay menos dinero en el estado y por tanto menos presupuesto para sanidad, educación, ley de dependencia, infraestructuras de comunicación, arreglar las carreteras, el servicio de ferrocarril.

Si hay menos ingresos, y como está limitado el déficit en la Constitución, se acuerdan el pacto durante la crisis entre PP y PSOE, del artículo 135 en trámite de urgencia y sin anunciarlo, pues eso significa que nos encontraremos con menos dinero para los servicios esenciales y básicos para la ciudadanía.

Y no nos engañemos a las gentes trabajadoras o de pocos ingresos nos importa mucho tener servicios públicos y tener servicios de calidad. A quienes no les importa es a los que se pueden pagar médicos y seguros privados, colegios privados, pueden viajar en Ave y nos les importa que se suprima el coche de línea o se quiten los servicios de cercanía.

Somos el país de Europa que tiene de forma global la presión fiscal más baja, es decir, que en conjunto pagamos 8 puntos menos que la media Europea, por eso mucha atención al mensaje y quien nos diga que baja los impuestos que nos explique cómo piensa pagar los servicios públicos.

Debemos exigir que nos digan la verdad y ya sabemos que los partidos de la derecha que gobiernan Andalucía, van en serio con lo de favorecer a los ricos. Han quitado ya el impuesto sobre sucesiones, lo que se paga por la herencia, pero que solo lo pagaban quienes tenían un patrimonio superior a los 800.000€, es decir los ricos de verdad.

La gente corriente que como mucho puede tener un piso y una casa en el pueblo o un apartamento en la playa, no lo pagaban.

Pero no han dicho lo que se suprimirá por quitar el impuesto a los ricos, qué recortarán al no disponer del dinero que no recaudan. Por eso necesario exigir que digan la verdad.