Zurutuza y la margarita de su renovación

La Real sigue trabajando para intentar solucionar su principal patata caliente, que es la renovación de David Zurutuza. A siete partidos del final de liga, su decisión debe estar ya cerca. Pero su lesión, claro, no ayuda. Ha jugado 1.223 minutos en 21 partidos y es uno de los capitanes. Su peso, evidente, en una plantilla a la que sólo le queda él como referente del último ascenso, obliga al club txuri-urdin a mover ficha, hasta el punto de que ya le habría hecho una propuesta de renovación, por una temporada con posibilidad de incluir otra opcional.

Zurutuza todavía no ha tomado una decisión sobre su futuro, sabe que el club quiere que siga y que respetará los tiempos que ha pedido, esperando hasta final de liga a que anuncie su decisión, porque también tiene propuestas de otros equipos, de la liga y del extranjero. Eso sí, tiene claro que no responderá a ningún otro club hasta que diga sí o no a la Real Sociedad. A día de hoy, si decide seguir, que esa puede ser su idea, le gustaría continuar con un contrato que le de más estabilidad, al menos de dos temporadas, consciente de la edad que tiene, pero aún no ha comunicado nada a nadie de lo que vaya a hacer de cara al próximo curso.

Eso sí, Zurutuza podría hacer publica su decisión de cara al futuro antes de que se cierre este mes de abril, porque luego en mayo quedarán sólo tres jornadas y ya metidos en la vorágine del final, puede ser más complicado encontrar un momento oportuno, y su intención sí es la de decir algo antes del final de liga.