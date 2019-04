"Salvar al GBC será un trofeo para mí"

Beqa Burjanadze es uno de los máximos artífices de la reacción espectacular del Delteco GBC. Desde que el pívot georgiano ha mejorado de forma notable su estadística, el conjunto donostiarra ha logrando enlazar una dinámica de tres victorias en cuatro partidos con la que ha pasado de estar a tres partidos de la salvación a colocarse a sólo uno, o lo que es lo mismo, de estar prácticamente deshauciado a tener todas las opciones de lograr el milagro de la permanencia. Burjanadze se quita mérito y habla del colectivo en una distendida charla en la Cadena SER el día de la atención a la prensa.

-No se si es casualidad o no, pero esta buena racha del GBc coincide con tu mejoría espectacular sobre la cancha...

Espero que no lo se. Lo que tenía claro es que mi equipo me necesitaba, y yo a lo largo de la temporada no estaba en forma, sobre todo al principio. Ahora me veo más cerca de mi 100%, y yo cada partido ahora siento que ayudo a mi equipo más que en la primera vuelta, y eso se ve en los partidos, y me hace muy feliz.

-Pero es que no sólo aporta en la cancha, también fuera de ella, es como un líder, como se ve en los tiempos muertos cuando habla a sus compañeros...

Creo que es necesario que en los tiempos muertos tengamos nuestra comunicación. Pero yo no digo esas palabras por quedar bien, sino por ser realista y por hablar para no hacer daño al equipo. Y en la cancha me gusta hablar y la comunicación es la clave de muchos aspectos. Pero no sólo yo, todos mis compañeros hablan mucho y dan su opinión, y eso siempre es bueno.

-Termina el partido contra Estudiantes y lo celebrais como un subidón impresionante.... ¡el abrazo que se da con Bobrov es tremendo!

Pues sí, porque en mi caso saqué toda la rabia que tenía durante el partido y todos esos momentos complicados. Tenía una sensación que nunca había tenido antes, y fíjate que tampoco ha cambiado mucho en la clasificación. Pero es que no la voy a olvidar nunca.

-Pero ahora, todo lo que estais haciendo, cuando os dábamos por muertos, tiene que llegar a buen puerto...

Es que era así, porque estuvimos muy hundidos. Pero ahora tenemos el camino un poco más claro, y tenemos las cosas más claras para hacer el objetivo de salvarnos realidad. Pero no podemos saber lo importante que será el próximo partido y lo difícil que nos lo van a poner los manresanos.

-¿Encaran la visita Manresa con un poco de ganas de revancha por como les ganaron aquí en la primera vuelta?

Es que fue increíble. Todo el mundo decía que la victoria era merecida para nosotros. Tenemos que sacar ese orgullo y esa rabia por perder aquí de esa forma, y demostrar que podíamos haber ganado aquí, y ganar allí, que eso nos dará la vida.

-¿Si se salva con el GBC será como otro título para usted?

Claramente. Si nos salvamos será como un trofeo para mí. Me voy a dejar alma y corazón por este equipo, pero me iré más tranquilo de vacaciones si consigo decir que el GBC va a ser ACB el año que viene. Ese es mi objetivo, y mi sueño ahora mismo.