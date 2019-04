El factor Fonteta

Veinte años después de su primer partido de competición europea, Valencia Basket disputa esta tarde en La Fonteta la octava final continental de su historia. El excelente trabajo realizado en Eurocup desde finales de 2018 permite al equipo que dirige Jaume Ponsarnau afrontar la eliminatoria decisiva contra Alba Berlín con una gran ventaja: poder ser campeón si gana sus encuentros como local.

El rival no será sencillo, como no podía ser de otra forma a estas alturas de la película. El conjunto entrenado por Aíto García Reneses afronta la última batalla concediéndole a Valencia el rol de favorito. No vayan a creérselo. Ni el estilo de juego alemán nos favorece demasiado ni, a pesar del factor cancha, la serie está al 80-20.

Una de las claves, sin duda, para ser campeones pasa por la defensa. Y ahí Ponsarnau tiene el grave problema de la ausencia de Guillem Vives. Una lesión en el aductor de la pierna derecha apartará al base catalán de los tres hipotéticos partidos. El contratiempo obligará a Van Rossom y al otro base (en teoría, Diot) a multiplicarse para frenar el ritmo endiablado que marcará Peyton Siva.

Otra de las situaciones determinantes en la serie tiene que ver con el pabellón. Si La Fonteta aprieta, los jugadores taronja son aún mejores. Hoy no caben resquicios para los sibaritas ni los meticulosos. Apoyo 100% a la causa. Está en juego un título europeo y la clasificación para la Euroliga. Palabras mayores.