Aplicar la Constitución y limpiar los cloacas del Estado

Ante más de medio millar de personas, el secretario general de Unidas Podemos ha expresado el deseo de sus partidos de combatir las "cloacas" del Estado a la vez que tendía la mano al PSOE para conseguirlo.

La vía para hacerlo está en el artículo 126 de la Constitución Española y en la creación de "una unidad de élite, una unidad especial, integral contra la corrupción institucional, que no dependa del ministerio del interior, que desarrolle la Constitución Española, que no dependa de nosotros si gobernamos, que dependa de jueces y fiscales y que allí haya los mejores Guardi Civiles y policías, los mejores cuadros de las policías autonómicas", proponía Pablo Iglesias

Invitaba además al resto de partidos a abrir la Constitución Española y a presentar las mejores propuestas para que este documento se cumpla. Las suyas se centran en bajar los impuestos para la gente humilde, el derecho a una vivienda digna o una política salarial justa. "lo que proponemos es tan sencillo", asegura " como acabar de una vez con el fraude de la temporalidad. Los contratos temporales hay que regularlos de una vez para que no se tome el pelo a la gente. Un contrato temporal que tenga un mínimo de un mes y un máximo de 6. y proponemos también que hay que regular los contratos indefinidos".

La constitución también ha sido la pieza angular de la intervención de Pablo Echenique, candidato al congreso por Zaragoza, que ha apelado a aquellos que se hacen llamar costitucionalistas de postal a que la lean y la apliquen más allá del artículo 155. Y ha apostado una vez más a la unidad " que no es solo táctica política, no es cálculo electoral. Es un principio político cuando uno adversarios tan poderosos enfrente es una condición sine qua non para que puedas ganar", aseguraba

Muy crítica la candidata al gobierno de Aragon Maru Díaz, con los medios de comunicación en relación con la corrupción. "Cuando los compañeros salgan a hablar de las cloacas y de la corrupción, yo solo os pido que no penséis que en Aragón esto no pasa. Tenemos la tragedia de que aquí somos más pobres, entonces no podemos robar tantas cantidades. Y, segundo y más importante, que aquí también funciona una red de relaciones entre las empresas, los poderosos y los medios de comunicación. Aragón tiene un grupo de presión de medios de comunicación, un monopolio que ha estado tapando todo esto porque afecta a los partidos que han gobernado durante los últimos veinte años", ha dicho la cabeza de lista al Gobierno de Aragón

Además de al escenario, las miradas han seguido de cerca los movimientos de Pablo Iglesias y Pedro Santisteve. El candidato de Zaragoza en Común esperaba reunirse con Iglesias para intentar desbloquear la posibilidad de confluencia a las elecciones municipales del 26 de mayo. Todo se ha quedado en un escueto saludo.