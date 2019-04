Almería - Madrid con Iberia más de 700 euros

Llegan las vacaciones de Semana Santa y los que pretendan visitar la provincia durante estos días además de mirar el calendario tienen que mirar, muy mucho, su bolsillo. Sobre todo si quieren llegar en avión saliendo, por ejemplo desde Madrid. Para los que pretenden utilizar el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con destino a Almería el viaje, de ida y vuelta, se dispara hasta los 670 euros. No, no es broma. Ayer mismo en la página web oficial de Iberia salir desde Madrid el lunes 15, martes 16 o miércoles 17 de abril tenía un precio que no baja de los 341 euros por ese trayecto. Y eso teniendo un poco de suerte ya que estos precios corresponden a la tarifa “flexible” de la compañía aérea. Si la tarifa elegida es la denominada “óptima” el precio no baja de los 381 euros. Si se acaba escogiendo el Jueves Santo, primer día festivo” para volar a Almería, todavía quedan “ofertas” en la tarifa “básica” que sale por un mínimo de 112 euros.

Vuelta de 321 euros

En el caso de haberse decidido por comprar el billete para el lunes, martes o miércoles de la semana que viene el precio de los billetes de vuelta rondan esas desorbitadas cifras. El vuelo Almería-Madrid saliendo el domingo 21 de abril es de 329 euros, ayer quedaban solo seis plazas a ese precio y las restantes en el mismo tipo de tarifa, la “flexible” se fijan en los 357 para los vuelos directos. No hay tarifas más económicas. La web de Iberia dice que están “agotadas”.

Es decir, que hacer un Madrid-Almería-Madrid saliendo el lunes, martes o miércoles y regresando el domingo, en vuelos directos, sale por los 670 euros. Si se deciden a volver el sábado 20 pueden ahorrarse algo. Para ese día la vuelta del viaje a la capital de España está fijada en los 194 euros en la tarifa ”básica”, 212 en la “óptima” y 249 euros en la “flexible”.

También existe la posibilidad de llegar a Almería vía Barcelona o Sevilla, pero los precios no van a ser más económicos. De hecho si se deciden por la escala en Sevilla el precio va a costar prácticamente lo mismo que en un vuelo directo. La friolera de 341 euros por trayecto.