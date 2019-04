David Rocha: "Nos falta tener ese instinto asesino"

Vivirá un partido especial el próximo sábado en el Estadio de los Juegos Mediterráneos ante el Nástic de Tarragona, donde estuvo primero tres temporadas en una primera etapa y luego seis meses antes de firmar en el Almería en el pasado mercado de invierno. David Rocha fue protagonista el martes en la sala de conferencias en el Estadio de los Juegos Mediterráneos después del primer entrenamiento de la semana en la que visitará Almería el equipo tarraconense que entrena Enrique Martín.

El centrocampista rojiblanco fue claro en sus declaraciones y habló de la falta de gol de Almería en las últimas cinco jornadas en el Campeonato Nacional de Liga en el fútbol de plata: "No sé cuál es la fórmula mágica para hacer goles en el mundo del fútbol; si la supiéramos la pondríamos en marcha para marcar más goles, pero sí es cierto que generamos muchas ocasiones, creamos muchas oportunidades y la verdad es que no está costando más que a otros equipos en las últimas jornadas, pero estamos tranquilos y nada obsesionados porque sabemos que el gol llegará pronto. Tengo claro que lo que estamos viviendo ahora es una racha, es una mala dinámica con el tema de la puntería y del gol. Es cierto que nos está costando, pero estamos tranquilos, ya que estamos trabajando bien todos los días y el problema sería que no se crearan ocasiones de gol", recuerda el jugador del Almería en la sala de conferencias del Estadio de los Juegos Mediterráneos.

Hay que afinar la puntería: "El juego que viene haciendo el equipo es muy bueno y solo nos hace falta tener más instinto asesino en el área rival para marcar más goles y romper la mala dinámica que llevamos en las últimas del campeonato. Estamos tranquilos. El equipo transmite buenas sensaciones en los partidos, pero nos falta el gol. Llegamos muchas veces a la portería del rival, pero no estamos conviertiendo las ocasiones en gol", afirma el jugador.

Quedan nueve jornadas para el final: "Tengo claro que los equipos no sumarán tantos puntos en la recta final de la Liga porque a los equipos de abajo se agarrarán al máximo a los puntos y a los de arriba les tiembla las piernas porque tienen que sumar sí o sí. Igual somos el Valladolid de la pasada temporada quevenía de tapado y se metió al final ahí, pero de puertas hacia adentro el objetivo es claro, primero los 50 puntos".