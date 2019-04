Margarita Robles: "Queremos una España moderna y dialogante"

Margarita Robles, la candidata al Congreso del PSOE por la provincia de Ávila ha dicho hoy en Cebreros que su partido quiere "una España moderna, dialogante, abierta, que participe en Europa en la que todo el mundo tiene cabida". Y ha confrontado esa visión frente a "la España del odio" que a su juicio representa Pablo Casado.

Margarita Robles se ha referido a las polémicas declaraciones que realizó ayer Pablo Casado, cuando dijo que el PSOE prefería las manos manchadas de sangre que las manos pintadas de blanco. La candidata al Congreso por la provincia de Ávila ha dicho que "El señor Casado o retira esas palabras o desde luego no está legitimado para representar a España desde ningún punto de vista o para pretender ser presidente del Gobierno".

Margarita Robles ha visitado Cebreros en compañía del alcalde, Pedro José Muñoz, quien ha sido el representante de Ávila en el Congreso desde 2004 / Cadena Ser

"Hay temas que son intocables. El tema de la lucha contra el terrorismo, el compromiso de todos los demócratas con la lucha del terrorismo no puede ser objeto de campaña electoral", ha señalado Robles. La ministra de Defensa ha recordado también que el terrorismo de ETA ha golpeado con dureza a militantes y cargos públicos del PSOE: "El señor Casado no había nacido todavía, no sabía siquiera lo que era ETA cuando había muchos militantes socialistas que estaban defendiendo la ley, el ordenamiento jurídico, la paz en Euskadi y lo estaban haciendo con su vida".

Margarita Robles ha reiterado que "es un honor representar a Ávila en el Congreso" y ha anunciado que estará en la provincia en el arranque de la campaña electoral.