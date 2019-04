Ángela Pumariega: "Nunca he trabajado en equipos donde el rival está dentro"

Las luchas cainitas del PP gijonés se han cobrado su primera víctima. La que iba a ser número dos de la lista municipal, Ángela Pumariega, decide abandonar el proyecto. Las críticas del presidente local, Mariano Marín, sobre el candidato, Alberto López-Asenjo habían causado cierto malestar en su entorno. Ahora llegan las primeras bajas.

La regatista olímpica se confiesa "desilusionada" con el "espectáculo" que se ha producido. Pumariega con una larga y exitosa trayectoria en el ámbito deportivo, iba a ser la mano derecha del candidato, tal y como adelantó Ser Gijón el pasado mes de marzo. Explica que no le van las luchas partidistas y confiesa en estos micrófonos que con el enemigo dentro- en referencia a quienes vienen reclamando integración- resulta imposible cambiar las cosas.

La deportista mantiene la máxima de que "si quieres resultados diferentes hay que hacer cosas diferentes". Por ello agradece a Alberto López-Ansejo la confianza depositada. "Me presentó un proyecto ilusionante de cambio y formado por especialistas con talento, energía y ganas de trabajar con Gijón pero me he dado cuenta que reinan intereses personales por encima del bien de Gijón". Pumariega explica que "estaba dispuesta a dejar mi carrera para trabajar por mi ciudad pero nada tiene que ver el proyecto presentado con el espectáculo que se esta dando ahora".

Sin cambios

La olímpica también profundiza en lo que ha vivido y cree que los intereses del partido podrían imponerse en la lista final. "Alberto (López-Asenjo) venía con unas ideas fuertes. Querría seguir con su proyecto pero en Gijon es difícil tal y como están las cosas. Al final parece que va a ser lo de siempre". Cierra filas en torno al candidato aunque cree que "quizá está un poco atado, es posible que pueda haber cosas que se escapan de sus manos y no sé si ha podido decidir al 100%".

Sí descarta haber recibido presiones, simplemente "no quiero formar parte del proyecto, no me gusta lo que está pasando. Nunca trabajé en un equipo en el que los rivales estan dentro. Esa forma de trabajar es el primer peldaño.y no lo voy a pasar".

Con la salida de Pumariega, López-Asenjo pierde una cara conocida en la ciudad y conocedora en profundidad del ámbito deportivo. Su marcha es, por ahora, la única aunque el incendio provocado por el presidente Mariano Marín podría dejar más salidas.